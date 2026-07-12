38-latka wbiła nóż prosto w serce 30-latka. Makabryczny finał domowej imprezy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Tomasz Piszczek
2026-07-12 15:13

30-letni mężczyzna w ciężkim stanie walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową! Krwawa awantura rozegrała się w sobotę wieczorem w jednym z nowosądeckich mieszkań. Trzy zatrzymane osoby, w tym 38-letnia partnerka poszkodowanego, wciąż trzeźwieją w areszcie.

Sygnalizacja świetlna na dachu radiowozu z napisem Policja. O ataku nożem w Nowym Sączu przeczytasz na SE.
Autor: Justyna Świderska

Dramat na zakrapianej imprezie w Nowym Sączu. 30-latek z nożem w sercu

Zgłoszenie o awanturze wpłynęło do sądeckich policjantów wczoraj, w sobotę 11 lipca tuż przed 22:00. Na miejscu, w jednym z mieszkań, mundurowi natknęli się na dramatyczny widok – ciężko rannego, 30-letniego mężczyznę. W mieszkaniu był też trzy inne osoby, które brały udział w feralnej imprezie, w tym 38-letnia partnerka ofiary. Wstępnie ustalono, że do użycia niebezpiecznego narzędzia doszło w ferworze domowej kłótni. Oto informacje przekazane przez aspiranta Bartosza Izdebskiego z zespołu prasowego małopolskiej policji dla Radia ESKA:  „Policjanci oprócz rannej osoby spotkali jeszcze trzy inne osoby. Była tam między innymi kobieta, która według wstępnych ustaleń miała ugodzić ostrym przedmiotem swojego partnera w trakcie kłótni. Partner 30-letni z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. W tym momencie przebywa cały czas w szpitalu. Jego stan się nie poprawił”.

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Zatrzymani trzeźwieją na policji. Śledztwo w sprawie ugodzenia 30-latka

Mężczyzna wciąż jest w ciężkim stanie. Trzy osoby biorące udział w dramatycznie zakończonej imprezie trafiły do policyjnej izby zatrzymań. Ponieważ wszyscy byli pod wpływem alkoholu, policjanci muszą poczekać, aż domownicy wytrzeźwieją, by móc złożyć zeznania. Kryminalni przebadali już mieszkanie, w którym doszło do ataku nożowniczki i zabezpieczyli  ślady kryminalistyczne. Mundurowi ustalają dokładny przebieg zajścia i rolę każdego z uczestników w awanturze. Dopiero po przesłuchaniu świadków okaże się, czy i jakiego rodzaju zarzuty usłyszą zatrzymani. 

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