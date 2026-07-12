Głośna muzyka nie dała spać mieszkańcom stolicy. Znamy powód potężnego hałasu

Odgłosy z CLOUT Festival niosły się po stolicy

W ubiegły weekend Warszawiacy mieszkający w różnych częściach miasta musieli zmierzyć się z niezwykle uciążliwym hałasem. Głośna muzyka docierała do ich mieszkań w godzinach wieczornych i nocnych, a najbardziej intensywne dźwięki odnotowano w sobotę. Ludzie mieszkający na Woli i Bielanach opowiadali, że dudnienie było tak wyraźne, jakby tuż obok za ścianą trwała impreza.

Zirytowani obywatele błyskawicznie zaczęli opisywać swoje wrażenia i niedogodności na portalach społecznościowych, wymieniając się uwagami na temat hałasu docierającego do ich dzielnic:

"No przesada. Nie każdy chce tego słuchać w nocy."

"Boże na Bielanach jest mega głośno..."

"Prawie 7 km do lotniska, na zewnątrz prawie 60db, w sypialni 37db przy zamkniętym oknie. Gdzie jest policja?! Wlepią komuś mandat 500zl już po fakcie? Ten syf powinien być natychmiast zamknięty."

Ten syf powinien być natychmiast zamknięty." "Słychać bardzo mocno niskie tony"

"Nie da się spać, pies szczeka"

To zaledwie ułamek komentarzy, które Warszawiacy zamieszczali w internecie w reakcji na zakłócanie ciszy nocnej.

Nie zabrakło jednak głosów z drugiej strony barykady. Niektórzy internauci argumentowali, że sporadyczne koncerty to urok życia w dużej metropolii, szczególnie w okresie letnim. Jeden z użytkowników zasugerował po prostu zamknięcie okien, pozwalając młodzieży na swobodną zabawę i czerpanie radości z imprezy.

Czy koncerty CLOUT Festivalu na Bemowie były za głośno?

Szybko wyszło na jaw, że przyczyną nocnego zamieszania był hip-hopowy CLOUT Festival. Impreza odbywała się w piątek i sobotę na płycie lotniska na Bemowie. Sytuację skomplikowała gwałtowna burza, która zmusiła organizatorów do chwilowego przerwania występów. W efekcie harmonogram uległ przesunięciu, a koncerty potrwały znacznie dłużej, bo aż do okolic godziny 1 w nocy.

Co ciekawe, to właśnie warunki atmosferyczne mogły być głównym winowajcą tak dalekiego zasięgu dźwięku. Deszczowa i bardzo wilgotna sobota sprawiła, że fale akustyczne niosły się ze zdwojoną siłą, bez problemu docierając do dzielnic oddalonych o wiele kilometrów od terenu festiwalu.

Mieszkańcy próbowali interweniować, dzwoniąc pod miejski numer 19115. Jak przekazał nam mł. asp. Jakub Gontarek ze stołecznej policji, w weekend faktycznie pojawiło się kilka zgłoszeń dotyczących hałasu, jednak do tej pory nie wpłynęło żadne oficjalne pismo czy zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.

Wysłaliśmy oficjalne pytania do rzecznika dzielnicy Bemowo oraz przedstawicieli CLOUT Festivalu i wciąż czekamy na ustosunkowanie się do tych zarzutów. Wiemy już jednak, że w przyszłym roku miłośnicy hip-hopu znów zgromadzą się w tym samym miejscu, by wziąć udział w kolejnej edycji wydarzenia.

JD Clout Festival 2024 w obiektywie - zobacz zdjęcia z edycji sprzed 2 lat: