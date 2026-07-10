Prace w nowym parku w Warszawie coraz bliżej końca. Ostatnio posadzili tam drzewa owocowe!

Nowy odcinek Parku Linearnego w Warszawie

Zarząd Zieleni w Warszawie udostępnił kolejny fragment Parku Linearnego przy ul. Płaskowickiej. Nowy odcinek, położony między ulicami Lanciego i Rosoła, ma powierzchnię 2,3 hektara. Przez cały teren biegnie promenada z charakterystyczną żółtą wstęgą. Obok powstały chodniki i ścieżki mineralne, podobnie jak na wcześniej otwartych częściach parku.

Na tym odcinku posadzono również 212 drzew. Wśród nich jest 67 dębów, 40 klonów oraz 25 jabłoni. Pojawiły się też graby, brzozy, olsze, derenie, głogi, sosny, grusze, czereśnie, wiśnie, czeremchy, jarząby, lipy oraz pojedyncze egzemplarze buka i perełkowca.

Ogród inspirowany sadem

Najbardziej charakterystycznym miejscem będzie ogród inspirowany sadem. Tworzą go przede wszystkim jabłonie, a także kilka grusz i wiśni. Obok drzew owocowych posadzono rośliny użytkowe o właściwościach leczniczych i atrakcyjne dla owadów. Są wśród nich m.in. kozłek lekarski, jeżówka purpurowa, krwawnik pospolity, lawenda lekarska, mięta pieprzowa, szałwia lekarska, rumianek pospolity i macierzanka piaskowa.

Między ogrodem a ulicą Rosoła powstały rozległe trawniki łąkowe. Ten teren pozostawiono jako rezerwę pod planowane przez dzielnicę Ursynów obiekty sportowe.

Nowa część parku została wyposażona w miejsca do odpoczynku. Są tu bujane siedziska, dwa duże stoły z ławkami oraz ponad 50 ławek. W ramach budżetu obywatelskiego mają pojawić się jeszcze dwa hamaki, sześć leżaków i stoły do gry w piłkarzyki. Podobne elementy będą montowane również na pozostałych odcinkach parku.

Kiedy cały Park Linearny będzie dostępny?

Jak zapowiada Zarząd Zieleni, to końcowy etap inwestycji. Cały Park Linearny nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy ma zostać udostępniony mieszkańcom jeszcze w tym roku.

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