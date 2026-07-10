Warszawa szykuje noc z disco polo na pełnym ogniu

11 lipca 2026 roku, w sobotę, klub Explosion Club w Warszawie zamieni się w miejsce, gdzie taneczny klimat spotka się z klubową energią. Tego wieczoru przy Wale Miedzeszyńskim 646 zaplanowano imprezę z dwiema scenami, więc każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno fani klasycznego parkietowego grania, jak i ci, którzy wolą mocniejsze, nocne brzmienia.

Największą gwiazdą wydarzenia będzie Discoboys, czyli formacja doskonale znana słuchaczom, którzy lubią melodyjne refreny, taneczny puls i ten charakterystyczny klimat, przy którym nogi same rwą się do zabawy. Na drugiej sali pojawi się DJ Insane, który zadba o bardziej klubowy wymiar tej nocy.

Discoboys na sali dance. To ten punkt programu, obok którego trudno przejść obojętnie

Jeśli ktoś szuka w lipcu imprezy z prawdziwie rozrywkowym charakterem, to właśnie występ Discoboys będzie najmocniejszym argumentem, by pojawić się w Explosion Club. Zespół od lat kojarzy się z nowoczesnym obliczem disco polo – lekkim, przebojowym i nastawionym na kontakt z publicznością. To właśnie takie koncerty budują klimat, w którym od pierwszych minut parkiet zaczyna żyć własnym rytmem.

Discoboys potrafią połączyć chwytliwe melodie z energią, która świetnie działa na żywo. Dla fanów gatunku to jeden z tych składów, które po prostu dobrze brzmią w klubowej przestrzeni – bez zadęcia, za to z konkretną dawką tanecznej adrenaliny. Jeśli lubicie noce, kiedy refreny wpadają do głowy od razu, a impreza rozkręca się błyskawicznie, ten koncert może być dokładnie tym, czego szukacie.

Dwie sale, dwa klimaty. Tego wieczoru każdy wybierze swój parkiet

Dużym atutem wydarzenia jest formuła dwóch scen. Na sali dance pierwsze skrzypce zagra Discoboys, czyli propozycja dla tych, którzy chcą postawić na taneczne hity i swojski, imprezowy klimat. Z kolei na sali klubowej pojawi się DJ Insane, a to oznacza noc podkręconą nowoczesnym bitem i setem dla tych, którzy lubią bardziej klubowe tempo.

Taka mieszanka sprawia, że nie będzie to zwykły wieczór z jednym koncertem, ale pełnoprawna impreza, podczas której można przeskakiwać między klimatami i łapać dokładnie ten vibe, na który ma się ochotę. To dobra wiadomość nie tylko dla zagorzałych fanów disco polo, ale też dla osób, które po prostu chcą spędzić sobotni wieczór w miejscu z porządną energią i muzyką do tańca.

Kiedy i gdzie odbędzie się impreza?

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 11 lipca 2026 roku w Explosion Club w Warszawie.

Dokładny adres: Wał Miedzeszyński 646, Warszawa .

To właśnie tam spotkają się dwa muzyczne światy – disco polo i klubowe granie – w jednej, letniej, tanecznej odsłonie.

Nie tylko dla fanów disco polo. Dlaczego warto wpaść?

Nawet jeśli ktoś na co dzień nie słucha disco polo od rana do nocy, taka impreza wciąż może być strzałem w dziesiątkę. Letni klubowy wieczór, dwa parkiety i koncert na żywo tworzą mieszankę, która po prostu dobrze działa towarzysko. To jeden z tych formatów, gdzie przychodzi się niby „na chwilę”, a kończy na kilku godzinach zabawy.

Właśnie dlatego takie wydarzenia przyciągają nie tylko wiernych fanów gatunku, ale też osoby, które chcą po prostu pobawić się przy muzyce znanej, rytmicznej i bezpretensjonalnej. Gdy na scenie pojawia się zespół pokroju Discoboys, trudno stać z boku. A kiedy obok działa druga sala z DJ-em, wieczór nabiera jeszcze większego tempa.

Pogoda może sprzyjać wyjściu, ale warto mieć plan na późniejszy wieczór

Na sobotni wieczór w Warszawie prognozowane jest około 18°C i tylko symboliczne ryzyko opadów, więc wszystko wskazuje na przyjemny start imprezowej nocy. Ponieważ temperatura będzie już raczej umiarkowana, warto od razu nastawić się na dłuższy wieczór i wygodnie zaplanować dojazd oraz powrót.

Bilety i praktyczna wskazówka dla kierowców

Bilet na wydarzenie kosztuje 40 zł.

Osoby planujące przyjazd autem mogą wcześniej sprawdzić miejsca postojowe w tej części Warszawy, między innymi przy Kluczek Leszek. Parking strzeżony, Janusza Meissnera 1 oraz Parking SBM Ateńska, Afrykańska 12A. Przy większych imprezach taki szybki rekonesans potrafi oszczędzić sporo czasu i pozwala spokojniej wejść w imprezowy nastrój jeszcze przed pierwszym numerem.