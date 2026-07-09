10 najlepszych szkół w Polsce. Tam wszyscy zdali maturę

Egzamin maturalny to kluczowy sprawdzian dla młodzieży kończącej edukację na poziomie średnim. Jego pozytywne zaliczenie to jedyny sposób na zdobycie dokumentu potwierdzającego dojrzałość, co stanowi przepustkę na uczelnie w kraju i poza jego granicami. Każdego roku do tych testów podchodzą ogromne rzesze osób kończących technika i licea ogólnokształcące.

Zawsze po publikacji rezultatów egzaminów dojrzałości, oczy wszystkich zwracają się na placówki z najwyższymi średnimi. Imponujące wyniki punktowe w połączeniu ze stuprocentową zdawalnością to najlepsze świadectwo jakości nauczania. Chcecie poznać szkoły, które w tym roku okazały się bezkonkurencyjne? Odpowiedź znajdziecie w zamieszczonej niżej galerii zdjęć.

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Najlepsze szkoły w Polsce. Zdawalność matur na poziomie 100% [RANKING]

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Warszawskie licea na czele rankingu matur

Warto zauważyć, że osiem z dziesięciu najwyżej sklasyfikowanych placówek znajduje się w Warszawie. Swoich reprezentantów w tej elitarnej grupie mają jedynie jeszcze Poznań oraz Wrocław. Dane te dobitnie udowadniają więc, że stolica Polski nieustannie dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o osiągnięcia edukacyjne maturzystów.

Perfekcyjna zdawalność matur w najlepszych liceach

Wymienione w rankingu placówki edukacyjne mogą pochwalić się perfekcyjnym, stuprocentowym odsetkiem zdanych egzaminów na poziomie podstawowym. Oznacza to w praktyce, że absolutnie każdy z uczniów zdołał przekroczyć wymagany próg zaliczeniowy z matematyki, języka polskiego oraz wybranego języka nowożytnego.

Jakie były ogólne wyniki matur w 2026 roku?

Rezultaty tegorocznej sesji maturalnej zostały upublicznione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 8 lipca 2026 roku. Ze zgromadzonych danych wynika, że swoje siły na egzaminie sprawdziło 321 314 absolwentów, a dokument potwierdzający zdanie matury odebrało 81,1 proc. z nich. W sierpniu szansę na poprawkę otrzymało 12,3 proc. pechowców, natomiast 6,6 proc. młodzieży poległo na więcej niż jednym przedmiocie, co przekreśliło ich plany i zmusiło do odłożenia kolejnej próby na 2027 rok.