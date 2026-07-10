94-latka oddała oszustowi 30 tys. zł. Sąd wydał wyrok w sprawie „zaufanego adwokata”

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-10 9:03

Jeden telefon wystarczył, by 94-letnia mieszkanka Ostrołęki straciła 30 tysięcy złotych. Usłyszała, że jej syn miał potrącić kobietę w ciąży i pilnie potrzebuje pieniędzy na „kaucję”. Po gotówkę przyszedł zamaskowany mężczyzna, przedstawiony jako zaufany adwokat. Teraz zapadł wyrok w tej sprawie.

Dłonie starszej osoby spoczywają na kolanach. O wyroku dla oszusta 94-latki przeczytasz na SE.
Autor: zdjęcia ilustracyjne/ Pixabay.com
  • Kamil C. został skazany za oszustwo 94-letniej mieszkanki Ostrołęki metodą „na wnuczka”.
  • Seniorka przekazała oszustowi 30 tys. zł po telefonie o rzekomym wypadku syna.
  • Sąd wymierzył mężczyźnie 2 lata więzienia i nakazał zwrot pieniędzy pokrzywdzonej.
Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta

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Jeden telefon i dramat seniorki

Sprawa wraca do wydarzeń z 19 stycznia 2026 roku. Tego dnia do 94-letniej Weroniki R. z Ostrołęki zadzwoniła kobieta podająca się za jej synową. Opowiedziała dramatyczną historię: syn seniorki miał potrącić na pasach kobietę w ciąży i potrzebował dużej sumy pieniędzy, by uniknąć aresztu. Rozmówczyni przekonywała, że część pieniędzy została już zebrana przez drugiego syna, a brakującą kwotę trzeba przekazać jak najszybciej. Po gotówkę miał zgłosić się „dobrze znany adwokat”.

94-latka uwierzyła. Tego samego dnia oddała 30 tysięcy złotych zamaskowanemu mężczyźnie. Dopiero później, gdy skontaktowała się z rodziną, okazało się, że padła ofiarą oszustwa.

To on odebrał pieniądze

Śledczy ustalili, że mężczyzną, który przyszedł po pieniądze, był Kamil C. Jego rola polegała na odbieraniu gotówki od oszukanych osób i przekazywaniu jej dalej. W procederze występował jako rzekomy „zaufany adwokat”. Na jednej sprawie się nie skończyło. Według ustaleń prokuratury w kolejnych dniach próbowano oszukać jeszcze trzy kobiety z Białegostoku i Ełku. Schemat był niemal identyczny: telefon od osoby podającej się za policjanta albo członka rodziny, opowieść o poważnym wypadku i żądanie pieniędzy lub biżuterii w zamian za uniknięcie aresztu przez bliskiego. W tych przypadkach chodziło łącznie o 42 tysiące złotych. Ostatecznie pieniędzy nie udało się wyłudzić m.in. dzięki czujności pokrzywdzonych i reakcji sąsiadów.

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Zapadł wyrok. Dwa lata więzienia i zwrot pieniędzy

8 lipca przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce Kamil C. przyznał się do winy. Zgodził się też na dobrowolne poddanie karze. Sąd uznał go za winnego czterech przestępstw i skazał na 2 lata więzienia. Mężczyzna musi również oddać 30 tysięcy złotych 94-letniej Weronice R.. Sąd orzekł też przepadek telefonów i kart SIM używanych przy oszustwach, a sam wyrok ma zostać podany do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim.

Metoda stara, ale wciąż skuteczna

Ta sprawa pokazuje, że oszuści wciąż żerują przede wszystkim na starszych osobach, wykorzystując strach o dzieci i wnuki. Jeden telefon, kilka dobrze dobranych słów i dramatyczna historia potrafią sprawić, że ofiara działa pod presją i oddaje oszczędności życia. W Ostrołęce skończyło się stratą 30 tysięcy złotych. Tym razem sprawca usłyszał wyrok, ale nie wszystkich oszustów udaje się złapać.

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