Emerytka oddała oszustom sejf. W środku było 87 tysięcy złotych

Podszyli się pod policjantów, otrzymali sejf

Do zdarzenia doszło na Ursynowie, gdzie 78-letnia kobieta padła ofiarą sprytnego oszustwa. Odebrała telefon od osoby podającej się za policjanta, która pod pretekstem zagrożonych oszczędności nakłoniła ją do przekazania sejfu. Wewnątrz znajdowały się pieniądze w kwocie 87 tysięcy złotych, kluczyki od samochodu oraz dokumenty. Seniorka, ufając rzekomemu funkcjonariuszowi, przekazała sejf 25-letniemu oszustowi, który pełnił rolę "odbieraka". Ten z kolei przekazał go 44-latkowi. Mimo szybkiego zatrzymania sprawców, skradziony sejf z zawartością nie został jak dotąd odzyskany.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych dowodów i szybkim działaniom w terenie, funkcjonariusze ustalili tożsamość obu mężczyzn i wkrótce ich zatrzymali. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za swoje czyny w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi im surowsza kara. Kodeks karny przewiduje za popełnione przestępstwa do 8 lat pozbawienia wolności, jednak w tym przypadku kara ta może zostać zaostrzona. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.

Apel policji: jak nie dać się oszustom?

Policja ponownie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych, zwłaszcza gdy rozmowa dotyczy pieniędzy i kosztowności.

Warto pamiętać o następujących zasadach:

Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności ani sejfów w celu ich zabezpieczenia.

Nie działaj pod presją czasu ani nie ulegaj emocjom wywoływanym przez rozmówców.

W przypadku podejrzeń natychmiast zakończ rozmowę i skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer 112.

Warto również rozmawiać z osobami starszymi w rodzinie i uprzedzać je o metodach działania oszustów. Czujność i szybka reakcja mogą uchronić przed utratą oszczędności życia.

2