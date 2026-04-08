Emerytka oddała oszustom sejf. W środku było 87 tysięcy złotych

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-04-08 9:08

78-letnia mieszkanka Warszawy padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod policjantów. Kobieta, wierząc w zagrożenie swoich oszczędności, przekazała im sejf zawierający 87 tysięcy złotych, kluczyki od samochodu oraz dokumenty. Dzięki szybkiej interwencji policji, dwaj sprawcy zostali zatrzymani, jednak skradzione mienie nie zostało odzyskane.

Dwaj mężczyźni podawali się za policjantów. Zostali zatrzymani
Dwaj mężczyźni podawali się za policjantów. Zostali zatrzymani
Galeria zdjęć 2

Podszyli się pod policjantów, otrzymali sejf 

Do zdarzenia doszło na Ursynowie, gdzie 78-letnia kobieta padła ofiarą sprytnego oszustwa. Odebrała telefon od osoby podającej się za policjanta, która pod pretekstem zagrożonych oszczędności nakłoniła ją do przekazania sejfu. Wewnątrz znajdowały się pieniądze w kwocie 87 tysięcy złotych, kluczyki od samochodu oraz dokumenty. Seniorka, ufając rzekomemu funkcjonariuszowi, przekazała sejf 25-letniemu oszustowi, który pełnił rolę "odbieraka". Ten z kolei przekazał go 44-latkowi. Mimo szybkiego zatrzymania sprawców, skradziony sejf z zawartością nie został jak dotąd odzyskany.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych dowodów i szybkim działaniom w terenie, funkcjonariusze ustalili tożsamość obu mężczyzn i wkrótce ich zatrzymali. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za swoje czyny w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi im surowsza kara. Kodeks karny przewiduje za popełnione przestępstwa do 8 lat pozbawienia wolności, jednak w tym przypadku kara ta może zostać zaostrzona. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. 

Apel policji: jak nie dać się oszustom?

Policja ponownie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych, zwłaszcza gdy rozmowa dotyczy pieniędzy i kosztowności.

Warto pamiętać o następujących zasadach:

  • Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności ani sejfów w celu ich zabezpieczenia.
  • Nie działaj pod presją czasu ani nie ulegaj emocjom wywoływanym przez rozmówców.
  • W przypadku podejrzeń natychmiast zakończ rozmowę i skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer 112.

Warto również rozmawiać z osobami starszymi w rodzinie i uprzedzać je o metodach działania oszustów. Czujność i szybka reakcja mogą uchronić przed utratą oszczędności życia.

Dwaj mężczyźni podawali się za policjantów. Zostali zatrzymani
Galeria zdjęć 2
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSZUSTWO
EMERYTKA