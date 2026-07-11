Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu Wisła - Wrexham! Tak świętowaliście jubileusz "Białej Gwiazdy"

Wisła Kraków - Wrexham, czyli mecz jubileuszowy z okazji 120-lecia "Białej Gwiazdy"

Wielkie święto piłki nożnej w Krakowie! Dziś, 11 lipca na stadionie przy ul. Reymonta pojawiło się aż 23 tysiące kibiców. Z okazji 120-lecia "Białej Gwiazdy" zorganizowano towarzyski mecz Wisły Kraków z walijskim Wrexham AFC. Wiśle Kraków udało się awansować do PKO BP Ekstraklasy. Ambitna drużyna z Walii, Wrexham AFC nie wywalczyła promocji do Premier League, ale nadal wywołuje ogromne emocje. Klub został kupiony w 2020 roku przez Ryana Reynoldsa i Roba McElhenney'ego. Wrexham systematycznie idzie w górę. W sezonie 2025/26 drużyna zajęła 7. miejsce w Championship.

- Mecz towarzyski pomiędzy Wrexham AFC a Wisłą Kraków zaplanowany na 11 lipca zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie, łączące nasze dwa Kluby i kibiców zjednoczonych przez wspólną historię i wartości oparte na społeczności. Mecz ten rozpocznie pracowity letni harmonogram dla Wrexham AFC i mamy nadzieję, że będzie godnym uświetnieniem 120-lecia Wisły Kraków - mówił Rob Faulkner, Dyrektor Generalny ds. Biznesu i Komunikacji w Wrexham AFC.

- Mecz jubileuszowy z Wrexham jest symboliczny. To spotkanie klubów, które udowodniły, że nawet w najtrudniejszych momentach można się odbudować, nie tracąc przy tym swojej tożsamości - podkreślał Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków. Jak skończyły się jubileuszowe rozgrywki? Remisem! Mecz na 120-lecie Wisły Kraków odbył się bez bramek.

Emocje na trybunach. Obok klasycznych transparentów pojawił się też jeden o Wołyniu!

Dla kibiców była to okazja do świętowania i obejrzenia swoich ulubieńców jeszcze przed startem sezonu 2026/27 PKO BP Ekstraklasy. Na trybunach widać było ogromne emocje, kibice obu stron przybywali na stadion całymi rodzinami. Unosili w górę szaliki z nazwami klubów powiewały różne transparenty. Nie zabrało takiego, który wywołał chyba najwięcej komentarzy. Znajdował się na nim napis "Pamięci nie wymordują. Wołyń to ludobójstwo". Śpiewano też piosenki z tekstami potępiającego UPA i Stepana Banderę. Nie był to przypadek, bo właśnie w dniu meczu, 11 lipca obchodzi się Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach w latach 40. XX wieku. Mimo tego poważnego akcentu, na trybunach nie zabrakło przede wszystkim radości ze sportowego święta.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami kibiców z meczu Wisła - Wrexham i poszukania się w naszej fotorelacji!