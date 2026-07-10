Do bardzo poważnego wypadku doszło na szlaku kolejowym w powiecie chrzanowskim. Bezpośrednio za stacją Trzebinia rozpędzony pociąg śmiertelnie potrącił człowieka.

- Śmiertelny wypadek na torach kolejowych za stacją Trzebinia w powiecie chrzanowski. Na linii kolejowej za stacją Trzebinia doszło do tragicznego w skutkach potrącenia człowieka przez pociąg PKP Intercity nr 5306/7 relacji Gdynia Główna- Kraków Główny

- taki komunikat przekazał w godzinach wieczornych lokalny portal 112malopolska.pl.

Niestety w wyniku poniesionych obrażeń ofiary wypadku nie udało się uratować, co potwierdził też w doniesieniach serwis Remiza.pl:

"Za stacją Trzebinia pociąg PKP Intercity relacji Gdynia Główna – Kraków Główny potrącił człowieka, zginął na miejscu."

Wykolejenie pociągu PKP Intercity w Trzebini

Z powodu incydentu i nagłego uruchomienia hamulców pociąg wykoleił się. Jak wynika z informacji, żaden z blisko dwustu pasażerów przebywających w środku nie ucierpiał.

- Składem podróżowało około 190 pasażerów. Według wstępnych informacji nikt z podróżnych nie odniósł obrażeń

- takie szczegóły podaje serwis 112malopolska.pl.

Brak osób rannych na pokładzie potwierdziła także Remiza.pl, informując: „W wyniku gwałtownego hamowania pociąg wykoleił się, pasażerom nic się nie stało”.

Zablokowane tory między Trzebinią a Krzeszowicami. Gigantyczne opóźnienia pociągów

Tragedia na torach całkowicie sparaliżowała ruch na tej kluczowej linii kolejowej, zmuszając podróżnych do przygotowania się na duże opóźnienia. Oficjalny komunikat ostrzegawczy opublikował Portal Pasażera:

"Wypadek z udziałem człowieka. Trzebinia - Krzeszowice. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu 5306/7 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna ) relacji Gdynia Główna - Kraków Główny. Może wystąpić opóźnienie pociągów około 30 minut. Zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Przepraszamy za utrudnienia."

Choć wstępnie mówiono o półgodzinnych przestojach, w rzeczywistości wynoszą one znacznie więcej. Skład Polregio na trasie Kraków Główny – Katowice zanotował opóźnienie rzędu 80 minut, natomiast pociąg IC Malczewski jadący z Kołobrzegu do Krakowa spóźnia się o około godzinę. Służby proszą podróżnych o śledzenie na bieżąco komunikatów na stacjach.

Miejsce wypadku zabezpieczają liczne jednostki ratunkowe. Dokładne przyczyny zdarzenia będzie badać policja pod nadzorem prokuratury.