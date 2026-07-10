Grób Jacka Magiery po 3 miesiącach zmienił się na dobre. Ten widok chwyta za serce

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-10 15:22

Nagła śmierć Jacka Magiery w kwietniu 2026 roku wstrząsnęła całym środowiskiem piłkarskim w Polsce. Były piłkarz i trener miał zaledwie 49 lat. Nadal trudno w to uwierzyć, tymczasem grób Magiery na warszawskich Powązkach Wojskowych równo 3 miesiące od śmierci zmienił się na dobre. W miejscu pochówku postawiono robiący wrażenie nagrobek, komponujący się z sąsiednim grobem Lucjana Brychczego.

10 kwietnia 2026 roku polska piłka na zawsze straciła jedną z najbardziej szanowanych postaci. Jacek Magiera zmarł w wieku 49 lat, nagle, podczas porannego biegania we wrocławskim parku. Całe środowisko pogrążyło się w żałobie, a wyrazy szacunku płynęły z każdej strony. Podczas pogrzebu zmarłego piłkarza i trenera żegnały najbliższe mu Legia Warszawa i Raków Częstochowa, ale także Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Zagłębie Sosnowiec i wiele innych klubów. Magiera spoczął wiecznie na warszawskich Powązkach Wojskowych, które odwiedziliśmy równo 3 miesiące po jego śmierci.

MŚ 2026. Francja - Maroko: Tragiczna śmierć 17-latki po meczu. Radość zamieniła się w koszmar

Nowy grób Jacka Magiery
Galeria zdjęć 25

3 miesiące po śmierci grób Jacka Magiery zmienił się na dobre

W tym wyjątkowym dniu pamięć o zmarłym uczcił jego starszy brat, Marek Magiera.

Trzy miesiące. Czas... Stojąc tutaj i patrząc na ten Twój uśmieszek, nie wiem dlaczego przyszło mi do głowy, że pogadalibyśmy pewnie o hat-tricku ustrzelonym przez Adama Basse w sparingu Rakowa... Ale najpierw byłoby jak zawsze... "Co słychać?, jak Maciek? Magda?, u ciebie wszystko dobrze? Jakie plany?" - napisał z samego rana w mediach społecznościowych, zamieszczając zdjęcie nowego grobu Jacka Magiery.

W miejscu pochówku, którego centralnym punktem był wcześniej krzyż nagrobny, postawiono imponujący nagrobek z granitu, bliźniaczo podobny do znajdującego się obok grobu Lucjana Brychczego - innej legendy warszawskiej Legii. Obie wielkie postaci polskiej piłki "patrzą na odwiedzających" z podobizn umieszczonych na nagrobkowej tablicy. A tuż obok tej Magiery wciąż związane są liczne szaliki - m.in. reprezentacji Polski, Legii, Śląska Wrocław i Rakowa Częstochowa - ponad podziałami, z pełnym szacunkiem do zmarłego.

Zdjęcia z "nowego", jak i wcześniejszego grobu Jacka Magiery znajdziesz w naszej galerii.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich?
Pytanie 1 z 17
Jak nazywa się ten piłkarz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JACEK MAGIERA
LEGIA WARSZAWA
POWĄZKI WOJSKOWE