Pogrzeb Jacka Magiery. Spoczął obok legendy! Grób utonął cały we kwiatach

16 kwietnia 2026 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Jacka Magiery.

Tragicznie zmarły trener spoczął na Powązkach Wojskowych obok ikony polskiej piłki i Legii Warszawa - Lucjana Brychczego.

W tym szczególnym dniu kibice pamiętali także o swojej legendzie. Grób Brychczego ozdobiły kwiaty.

Ostatnia droga Jacka Magiery za nami. Od godziny 12 w Warszawie trwały uroczystości pogrzebowe, które rozpoczęły się od żałobnej mszy świętej w intencji zmarłego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie zgromadzeni uformowali kondukt, który ruszył za trumną w stronę Cmentarza Wojskowego na Powązkach, gdzie przygotowano miejsce spoczynku uznanego piłkarza i trenera. Równo o 14:30 rozpoczęła się ostateczna część ceremonii na cmentarzu, której kulminacyjnym momentem było złożenie trumny. Wszystko to w szczególnych okolicznościach i chwytającej za serce scenerii.

Na Powązkach Wojskowych pochowano wiele sław, do których dołączył Magiera. Ikona m.in. Legii Warszawa spoczęła chyba w najlepszym możliwym miejscu - obok legendarnego Lucjana Brychczego, najlepszego strzelca w historii stołecznego klubu. Jego śmierć w grudniu 2024 roku (w wieku 90 lat) była wielkim ciosem dla całej legijnej społeczności, podobnie jak tragiczne wieści o Magierze z 10 kwietnia.

Teraz dwie ikony Legii spoczywają obok siebie, co dla kibiców jest sporym ułatwieniem. Widać to już po dzisiejszych wydarzeniach, ponieważ pogrzeb Magiery był dla części żałobników okazją, aby uświetnić również Brychczego. Na grobie słynnego "Kiciego" pojawiły się znicze i kwiaty, które całkowicie przykryły płytę! Efekt ten potęgowały jeszcze wiązanki wylewające się z sąsiedniego grobu. Taki widok poruszy chyba każdego kibica, zdjęcia prezentujemy w powyższej galerii.