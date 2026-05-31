Iga Świątek kończy dzisiaj 25 lat! Tak wyglądała, jak była malutka. Zdjęcia z dzieciństwa

Michał Chojecki
2026-05-31 7:06

Czas szybko leci, a Iga Świątek świętuje dzisiaj już 25. urodziny! Nasza tenisowa gwiazda tradycyjnie obchodzi je w trakcie paryskiego Roland Garros. A my przygotowaliśmy z tej okazji dużą galerię zdjęć Igi z dzieciństwa. Tak wyglądała, jak była malutka!

Iga Świątek kończy dzisiaj 25 lat i oby nie popsuła sobie urodzin w meczu z Martą Kostiuk. W dniu swojego święta czterokrotna mistrzyni Roland Garros powalczy z Ukrainką o awans do ćwierćfinału paryskiego turnieju.

Iga Świątek w wieku 25 lat ma już na koncie sześć wielkoszlemowych triumfów. W głównym cyklu wygrała 25 turniejów. Na tronie liderki rankingu spędziła 125 tygodni.

"Nie było tak, że jako dziecko od razu zakochałam się w tenisie. Kiedy słyszę takie historie od innych sportowców, zawsze zastanawiam się: Czy dziecko naprawdę może się tak czuć i od razu wiedzieć, co chce robić w życiu?. Ja się tak nie czułam, a już na pewno nie wtedy, gdy miałam 6 lat. Oczywiście bardzo lubiłam grać, ale na początku nie sądziłam, że kiedyś zostanę zawodową tenisistką" - wspominała Iga Świątek w swoim felietonie na platformie Players Tribune.

GALERIA: Iga Świątek - zdjęcia z dzieciństwa

Iga Świątek w dzieciństwie
