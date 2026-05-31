Iga Świątek kończy dzisiaj 25 lat! Tak wyglądała, jak była malutka. Zdjęcia z dzieciństwa

Iga Świątek kończy dzisiaj 25 lat i oby nie popsuła sobie urodzin w meczu z Martą Kostiuk. W dniu swojego święta czterokrotna mistrzyni Roland Garros powalczy z Ukrainką o awans do ćwierćfinału paryskiego turnieju.

Iga Świątek zasnęła, a jej zdjęcia pojawiły się w internecie. Wiemy, kto je zrobił

Iga Świątek w wieku 25 lat ma już na koncie sześć wielkoszlemowych triumfów. W głównym cyklu wygrała 25 turniejów. Na tronie liderki rankingu spędziła 125 tygodni.

"Nie było tak, że jako dziecko od razu zakochałam się w tenisie. Kiedy słyszę takie historie od innych sportowców, zawsze zastanawiam się: Czy dziecko naprawdę może się tak czuć i od razu wiedzieć, co chce robić w życiu?. Ja się tak nie czułam, a już na pewno nie wtedy, gdy miałam 6 lat. Oczywiście bardzo lubiłam grać, ale na początku nie sądziłam, że kiedyś zostanę zawodową tenisistką" - wspominała Iga Świątek w swoim felietonie na platformie Players Tribune.

Z okazji urodzin przygotowaliśmy galerię zdjęć Igi Świątek z dzieciństwa. Zobaczcie, jak wyglądała nasza tenisowa gwiazda, jak była malutka.

GALERIA: Iga Świątek - zdjęcia z dzieciństwa

54