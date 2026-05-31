Od skromnej debiutantki do globalnej gwiazdy. Tak zmieniała się Anna-Maria Sieklucka

Pamiętacie jeszcze, jak wyglądała, zanim jej nazwisko zaczęto odmieniać przez wszystkie przypadki na całym świecie? Anna-Maria Sieklucka przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zmiana, jaka zaszła w niej na przestrzeni lat, jest wręcz zdumiewająca.

Z nieśmiałej aktorki, stawiającej pierwsze kroki przed kamerą, przeistoczyła się w pewną siebie kobietę, która doskonale wie, jak poruszać się w blasku fleszy. Jej styl ewoluował od prostych, dziewczęcych stylizacji do kreacji godnych największych czerwonych dywanów. Ta przemiana to gotowy scenariusz na film.

Anna-Maria Sieklucka ma bujną przeszłość. Brat ratował ją z opresji!

Zanim poznał ją cały świat. Mało kto pamięta jej początki

Choć dziś kojarzona jest z wielkim ekranem, jej droga do sławy zaczęła się zupełnie gdzie indziej. W 2018 roku ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim we wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Tak, lalkarskim. Już wtedy było wiadomo, że drzemie w niej artystyczna dusza.

Jej telewizyjny debiut to zaledwie epizod, o którym pamiętają tylko najwierniejsi fani. W 2019 roku pojawiła się na chwilę jako Aniela Grabek w jednym z odcinków serialu "Na dobre i na złe". Kto by wtedy pomyślał, że zaledwie rok później jej kariera eksploduje?

Jedna rola, która wstrząsnęła jej światem

Rok 2020 i rola Laury Biel w filmie "365 dni" zmieniły absolutnie wszystko. Produkcja, choć zmiażdżona przez krytyków, stała się globalnym fenomenem na platformie Netflix. Magazyn "Newsweek" okrzyknął ją najchętniej oglądanym filmem na świecie w tamtym roku.

Dla Anny-Marii Siekluckiej był to bilet w jedną stronę do międzynarodowej sławy. Z dnia na dzień zyskała miliony fanów, a jej nazwisko stało się rozpoznawalne od Polski po Brazylię. To był ten jeden moment, który na zawsze zdefiniował jej karierę.

Blaski i cienie sławy. Od Złotych Malin po parkiet "Tańca z Gwiazdami"

Sława ma jednak dwa oblicza. Rola w "365 dni" przyniosła jej nie tylko popularność, ale także nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki oraz statuetkę Węża za "Najgorszy duet na ekranie". Sieklucka udowodniła jednak, że ma twardą skórę.

Nie zamykając się w jednej szufladce, chętnie podejmowała nowe wyzwania. Widzowie mogli podziwiać jej wokalne i taneczne talenty w programach "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W 2023 roku wróciła też na deski teatru, a w 2025 dołączyła do obsady serialu "Pierwsza miłość".

Tajemnice życia prywatnego. To o niej wiemy

Anna-Maria Sieklucka rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale wiadomo, że przez lata związana była z reżyserem teatralnym Łukaszem Wittem-Michałowskim. Aktorka pochodzi z Lublina, a jej rodzice nie są związani ze światem artystycznym - ojciec jest prawnikiem, a matka germanistką.

Tym, co może zaskakiwać, jest jej talent do języków. Gwiazda płynnie posługuje się nie tylko angielskim, ale również francuskim i niemieckim, co z pewnością otworzyło jej drzwi do międzynarodowych projektów, takich jak film "Pokuszenie" z 2025 roku.

Jak dobrze znasz serię "365 dni"? Pytanie 1 z 9 Gdzie poznają się Laura i Massimo? Na Sycylii Na Malediwach Na Krecie Na Ibizie Następne pytanie

Ile lat kończy Anna-Maria Sieklucka w 2026 roku? Jej najnowsze zdjęcia zaskakują

Anna-Maria Sieklucka urodziła się 31 maja 1992 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętować będzie swoje 34. urodziny. Patrząc na jej drogę, trudno uwierzyć, jak wiele osiągnęła w tak krótkim czasie.

Jak bardzo zmieniła się od czasów swojego debiutu? Czym dziś zachwyca na czerwonym dywanie? Zdjęcia mówią same za siebie. Koniecznie zobaczcie naszą galerię i oceńcie tę metamorfozę.