Polskie gwiazdy i ich hiszpańskie posiadłości. Przyciąga je tam nie tylko słońce!

Polskie gwiazdy chętnie kupują domu w Hiszpanii

Gwiazdy show-biznesu lubią korzystać z korzyści finansowych, jakie daje im sława. Niektórzy inwestują, jeżdżą po świecie, a inni łączą te dwie rzeczy i kupują nieruchomości za granicą. Korzystają z nich w czasie wakacji, a niektórzy przenieśli się do swoich posiadłości na stałe. Najczęściej na swój drugi dom wybierają słoneczne kraje, a dokładnie Hiszpanię.

Nie tylko znani i lubiany wybierają Półwysep Iberyjski na swój drugi dom. Od kilku lat hiszpański rynek nieruchomości cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a prawie co piąta nieruchomość trafia w ręce obcokrajowców, w tym również Polaków. Według portalu Biznes.wprost.pl, powołującego się na dane Registradores de España, tylko w pierwszym kwartale tego roku nasi rodacy kupili w Hiszpanii 1126 lokali. To o 12,8 proc. więcej niż przed rokiem i prawie 41 proc. więcej niż w 2024 roku.

Już kilka lat temu "słodką ruderkę" w Hiszpanii kupiła Margaret (34 l.) razem z mężem. Niewielkie mieszkanie położone jest tuż nas morzem. Chociaż jego stan pozastawiał wiele do życzenia, to piosenkarka zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Formalności związane z kupnem mieszkania załatwiła od ręki, w ciągu jednego dnia.

Rodzina Dowborów osiedliła się w słonecznej Hiszpanii

Piotr Gąsowski (62 l.) posiada nieruchomość w ojczyźnie flamenco w okolicach Malagi. Aktor bardzo często wyjeżdża do Hiszpanii, którą nazywa swoim drugim domem. To miejsce spotkań jego rodziny i przyjaciół. To właśnie gwiazdor Polsatu miał namówić Macieja Dowbora (47 l.) i Joannę Koroniewską (48 l.) na zakup nieruchomości w kraju pełnym słońca. Wybór pary padł na malownicze wybrzeże Costa Blanca.

Co ciekawe, ich śladem poszła Katarzyna Dowbor (67 l.). Legenda telewizji kupiła uroczy domek niedaleko syna i synowej. Jednak minie jeszcze trochę czasu zanim w nim zamieszka. Nieruchomość jest bowiem do całkowitego remontu. W przyszłości ma jej służyć za miejsce zasłużonego wypoczynku.

W trakcie totalnego remontu jest też Małgorzata Socha (46 l.). Pod koniec kwietnia pokazała kolejny etap. Na instagramowej relacji zaprosiła swoich fanów tour po "jej hiszpańskiej budowie". Aktorka już kilka lat temu wyznała, że marzy o nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim. Wiele wskazuje na to, że udało jej się spełnić to marzenie.

Hiszpańską oazę spokoju stworzyła sobie też Agata Młynarska (61 l.). Nieruchomość wypatrzyła kilka lat temu podczas wakacji. Była w stanie do generalnego remontu, ale dziennikarka razem z mężem zakochali się w tym miejscu. Niewielka posiadłość jest pięknie umiejscowiona. Ma basen i dwa tarasy. Z jednego rozpościera się widok na morze i gaje pomarańczowe, a drugi otoczony jest drzewkami oliwnymi.

W podcaście "Galaktyka Plotek" opowiedziała o kulisach zakupu oraz kosztach. Chociaż nie podała konkretnej kwoty, to stwierdziła, że hiszpański domek kosztował tyle, co dwupokojowe mieszkanie w stolicy.

Drugie domy gwiazd. Dlaczego tak ciągnie ich do Hiszpanii?

Od niedawna właścicielami domku w Costa del Sol, niedaleko Malagi, są Barbara Kurdej-Szatan (40 l.) i Rafał Szatan (38 l.). Małżonkowie razem z dziećmi chętnie jeździli tam na wakacje. W końcu postanowili poszukać tam mieszkania. W lipcu aktorka pochwaliła się, że udało im się spełnić to marzenie.

Na początku roku w rozmowie z "Halo, tu Polsat" przyznali, że była to spontaniczna decyzja. Zachęciła ich m.in. wakacyjna atmosfera rejonu i fakt, że w okolicy mieszka sporo Polaków i ich znajomych. Piękna pogoda przez niemal cały rok, zachwycające widoki oraz bliskość do rajskich plaży to kolejne powody, dla których Hiszpania cieszy się tak wielkim zainteresowaniem.

Do tego z Polski na Półwysep Iberyjski można dotrzeć szybko i wygodnie dzięki licznym połączeniom lotniczym. To kierunek, który przyciąga zarówno osoby marzące o spokojnym życiu w kameralnej nadmorskiej miejscowości, jak i tych, którzy nie wyobrażają sobie codzienności bez energii dużego miasta. Do wyboru są zarówno apartamenty w Barcelonie, jak i domy z widokiem na morze położone w malowniczych zakątkach.

Co ciekawe, ceny wielu nieruchomości są porównywalne z tymi w Warszawie, dlatego dla zamożnych Polaków zakup domu w Hiszpanii oznacz po prostu jedną nieruchomość mniej w stolicy na rzecz wakacyjnego lokum dostępnego przez cały rok. Własna nieruchomość za granicą uchodzi za symbol sukcesu i wysokiego statusu społecznego. Dla wielu osób jest to nie tylko inwestycja czy sposób na wygodne wakacje, ale także element prestiżu. Posiadanie własnego lokum w słonecznej Hiszpanii staje się nie tylko praktycznym udogodnieniem, ale również oznaką określonego stylu życia, na który może sobie pozwolić niewielka część społeczeństwa.

