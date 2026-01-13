Zagraniczne domu polskich gwiazd

Gwiazdy show-biznesu lubią korzystać z korzyści finansowych, jakie daje im sława. Niektórzy inwestują, jeżdżą po świecie, a inni łączą te dwie rzeczy i kupują nieruchomości za granicą. Korzystają z nich w czasie wakacji, a niektórzy przenieśli się do swoich posiadłości na stałe. Najczęściej na swój drugi dom wybierają słoneczne kraje.

Od 2022 Natalia Siwiec (42 l.) przeniosła się do meksykańskiego Tulum, gdzie kupiła imponującą posiadłość. Z kolei Kayah (58 l.) posiada kilka mieszkań w Polsce i za granicą. Już ponad 20 lat temu zakupiła 300-metrowy apartament w Rio de Janerio, gdzie często spędzała wakacje z najbliższymi. W trakcie pandemii zdecydowała się go sprzedać. Kupiła za to mieszkanie w malowniczej Wenecji!

Kilka lat temu Joanna Koroniewska (47 l.) i Maciej Dowbor (46 l.) kupili i wyremontowali dom w Hiszpanii. Spędzają tam kilka miesięcy w roku. Do zakupu miał ich namówić Piotr Gąsowski (61 l.), który również posiada nieruchomość w okolicach Malagi. Hiszpanię pokochała też Margaret (34 l.). Wokalistka przeprowadziła się tam jesienią 2023 roku.

Barbara Kurdej-Szatan kupiła dom w Hiszpanii!

Od niedawna szczęśliwymi właścicielami hiszpańskiej posiadłości są Barbara Kurdej-Szatan (40 l.) i Rafał Szatan (37 l.). Małżonkowie razem z dziećmi chętnie jeździli tam na wakacje. W końcu postanowili poszukać tam mieszkania. W lipcu aktorka pochwaliła się, że udało im się spełnić to marzenie. Padło na rejon Costa del Sol, niedaleko Malagi.

Czasem nie warto zwlekać i lepiej podjąć w życiu spontaniczne decyzje. 2 lata czekania… cierpliwie .. i jest. Polska jest najpiękniejsza, ale Hiszpania też jest piękna. Witaj nowy etapie - napisała Kurdej-Szatan.

Teraz w rozmowie z "Halo, tu Polsat" opowiedzieli o kulisach zakupu. Okazuje się, że była to dość spontaniczna decyzja. Okazało się, że była to dość spontaniczna decyzja. Zachęciła ich m.in. wakacyjna atmosfera rejonu i fakt, że w okolicy mieszka sporo Polaków i ich znajomych.

Jakoś tak wpadliśmy na to ponad dwa lata temu. Trochę spontanicznie. Chyba też za sprawą tego, że dużo Polaków, znajomych tam przebywa. [...] Chyba ten vibe taki wakacyjny, ta atmosfera. Południowy klimat, palmy i też to, że jest tak europejsko, że wszystko tam jest tak naprawdę - mówiła aktorka.

Małżonkowie wyznali, że w wyborze hiszpańskiego domu pomógł im mieszkający w Costa del Sol rodak, który zajmuje się nieruchomościami. W cztery dni obejrzeli dziesięć miejsc, a jedno z nich szczególnie przypadło im do gustu.

No i jedna okazała się być taką okazją, że stwierdziliśmy nie no.. musimy to brać - wyznała Barbara Kurdej-Szatan.

W rozmowie z Agnieszką Hyży (40 l.) Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan stwierdzili, że nie planują przenosić się tam na stałe. Będzie to ich wakacyjny dom. Ze śmiechem dodali, że ich rodzina zaczęła już robić "listę odwiedzin".

Chcemy tam spędzać wolny czas, tak jak niektórzy weekendy spędzają wyjeżdżając, np. moi rodzice teraz mają tak, że jak mają wolny weekend, to od razu planują i jadą sobie gdzieś na trzy dni. To dokładnie my na tej samej zasadzie - pakujemy plecaki, lecimy samolotem i jedziemy po prostu do siebie - dodał Rafał.

