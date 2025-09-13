Leśny domek Agnieszki Dygant! Od luksusu aż kipi

Agnieszka Dygant (52 l.) od lat cieszy się wielką sympatią widzów. Wszystko zaczęło się od roli uroczej Mariolki z "Na dobre i na złe", ale to charyzmatyczna Niania Frania sprawiła, że o aktorce usłyszała cała Polska. Później przyszły role w filmach Patryka Vegi, serii "Listy do M." czy serialach "Fala zbrodni" i "Prawo Agaty".

W ostatnich latach aktorka rzadziej pojawia się na ekranach. Skupia się na rozwoju innych projektów i współprac. Agnieszka Dygant prężnie działa też na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 458 tysięcy osób. Chociaż nie opowiada za dużo o życiu prywatnym, to chętnie chwali się swoim leśnym azylem. To tu ucieka z rodziną, gdy ma dość warszawskiego zgiełku.

Pod koniec 2022 roku rozpoczęła budowę domu na wsi. Nie jest to jednak mała wiejska chatka, a oryginalny projekt pełen nowoczesnych rozwiązań. Znajduje się w pięknej okolicy, wśród pól i lasów. Aktorce zależało bowiem na kontakcie z naturą. W rozmowie z portalem plndesign.pl wyznała, że długo szukała idealnej lokalizacji.

Chciałam, żeby to było w odległości około godziny od centrum Warszawy - stwierdziła.

W końcu znalazła stare siedlisko około 60 km za Warszawą. Za projekt domu odpowiada jej przyjaciółka, Anna Podsiadły. Aktorka bardzo często pojawiała się na placu budowy, a efektami i postępami prac chwaliła się w sieci.

Zobacz również: Kayah kupiła mieszkanie w Wenecji! Szklana podłoga i widok za oknem zapierają dech!

Agnieszka Dygant chwali się domem w środku lasu. "Nie gonić, po prostu być"

Budowa już się zakończyła i gwiazda może cieszyć się prywatną oazą spokoju. Wnętrza urządzone są ze smakiem. Dominują naturalne barwy oraz drewno. Ogromne wrażenia robią wielkie okna z widokiem na otaczający posiadłość las. Agnieszce Dygant zleżało na tym, by do domu wpadało jak najwięcej naturalnego światła. Chciała również "bez stawania na palcach podziwiać świat za oknem".

Nie gonić, po prostu być. Wszystko zwalnia, gdy tu jestem… aż dziwnie się robi od tej ciszy - napisała niedawno na Instagramie.

Leśny azyl gwiazdy jest już gotowy, ale nadal brakuje w nim kilku dodatków. Na instagramowej relacji aktorka pokazała najnowszy zakup - drewniany stolik kawowy w czarnym kolorze, który dumnie stoi pośrodku salonu.

Bardzo długo nie wiedziałam, co to ma być i chciałam wam go pokazać, bo uważam, że jest wspaniały. Z duszą... Jest czymś wyjątkowym - zachwyca się aktorka.

Pokazała również inne meble, w tym masywną ławę oraz niewielkie stoliki. Agnieszka Dygant zdecydowanie nie oszczędzała ani podczas budowy domu, ani podczas jego urządzania. Według informacji portalu plotek.pl, stolik, który tak zachwycił gwiazdę "Niani", to koszt rzędy siedmiu tysięcy złotych. Z kolei za ławę trzeba zapłacić około trzech tysięcy. Są to meble wykonywane na zamówienie i każdy projekt wyceniany jest indywidualnie.

Agnieszka Dygant nie jest jedyną gwiazdą, która ucieka do lasu przed zgiełkiem show-biznesu. Leśne posiadłości mają m.in. Sonia Bohosiewicz i Iga Krefft. Również Julia Wieniawa chętnie chwali się swoim "leśnym domkiem", w którym również nie brakuje luksusowych dodatków.

Zobacz również: Leśny azyl Julii Wieniawy to czyste złoto! Pokazała luksus od środka

Quiz o serialu „Niania”. Odpowiedz na 13 pytań i przekonaj się, ile pamiętasz Pytanie 1 z 13 Na którym kanale mogłyśmy oglądać premierowe odcinki serialu „Niania”? TVP1 Polsat TVN Następne pytanie