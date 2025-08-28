Edyta Herbuś buduje dom na wsi! Piękne wnętrza i widoki. Całość urządzają sami. "Bez projektantów"

Edyta Herbuś nie wyjechała w tym roku na egzotyczne wakacje, jak wiele polskich gwiazd. Zamiast tego, postanowiła zakasać rękawy i popracować na budowie nowego domu, który stawia w niewielkiej miejscowości. Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, z którym aktorka tworzy od ośmiu lat szczęśliwy związek, chcą stworzyć dla siebie przytulny kątek. Dom na wsi to było ich marzenie, które postanowili zrealizować. Nikt jednak nie powiedział, że będzie łatwo. - Tworzenie nowej przestrzeni do życia to głęboki proces - przyznaje gwiazda. Tym bardziej, że Herbuś i Bukowiecki zrezygnowali z pomocy projektantów, chcąc samemu urządzić wszystkie wnętrza.

- To wymaga odpowiedniego skupienia, zanurzenia się w sobie, w prawdziwych potrzebach, określania w detalach, formie, kolorach… To sztuka nie tylko kreacji, ale też odpuszczania przeszłości, pozostawiania rzeczy za sobą i otwieranie się na nowe. Ostatnie dni były dla mnie takim właśnie oczyszczeniem. Kończymy urządzać dom, zaczęliśmy prace w ogrodzie, a w planach jeszcze „kreatywna stodoła” - opisuje Edyta Herbuś w mediach społecznościowych.

To jeszcze nie wszystko, bo aktorka zadała też ważne pytanie swoim fanom, które może doprowadzić do tego, że zobaczymy jeszcze więcej ujęć z jej nowego miejsca do życia. Szczegóły poniżej.

Edyta Herbuś chwali się efektami na budowie nowego domu. "Zaczynają nas zachwycać coraz bardziej"

Edyta Herbuś mówi wprost, że nawet nie pamięta, kiedy tak dużo czasu mogła spędzić w domu, gotując przysmaki i karmiąc swoich "ulubionych chłopaków". Miała tutaj na myśli swoje ukochane psy oraz tych, którzy jej pomagają: tata, brat i ukochany Piotr. Wszyscy są z nią i angażują się na placu budowy.

- Dobrze mi z takim resetem. W tym roku wybrałam takie właśnie „wakacje”. A efekty tego, co wspólnie stworzyliśmy -bez wynajętych projektantów, zaczynają nas zachwycać coraz bardziej. Może niebawem pokażę Wam kilka ulubionych miejsc w naszym nowym domu. Chcielibyście zobaczyć? Co Was ciekawi najbardziej? - zapytała Edyta Herbuś na Instagramie.

Aktorka pochwaliła się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami domu oraz okolicy. Trzeba przyznać, że wszystko to naprawdę pięknie. Zresztą, zobaczcie i oceńcie sami.

Galeria zdjęć: Edyta Herbuś buduje dom

