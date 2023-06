Agnieszka Dygant chwali się nowym domem. Okno, które wybrała, kosztuje fortunę! Milion to za mało

Agnieszka Dygant buduje dom. Wybrała nietypowe okno

Jesienią ubiegłego roku aktorka zaskoczyła fanów informacją, że buduje dom. - Przyjechałam dziś do swojego domku, który na razie jest tak, jakby w surowym dosyć stanie, ale nie o to chodzi. Jest piękny i w mojej wyobraźni już go widzę, jak będzie cudownie wyglądał - relacjonowała podekscytowana.

I chociaż jest on w stanie surowym, doskonale widać, jak będzie się prezentował. Szczególną uwagę zwracają wysunięte względem parteru piętro oraz ogromne okrągłe okno na poddaszu, które wychodzi na ogród. Będzie także wyjątkową dekoracją domu. Wygląda na to, że Agnieszka na wszystko chce mieć oko. Bardzo często pojawia się na placu budowy, a efektami i postępami chwali się wśród fanów. - Jak się przechodzi proces budowy domu, to zaczyna się mieć pojęcie, na czym to wszystko polega. Te ustalenia, decyzje podejmowane z architektem i mężem-wężem - słyszymy.

Z zamieszczonych przez nią zdjęć można wywnioskować, że posiadłość znajduje się w wyjątkowo zielonej okolicy, pełnej drzew i krzewów.

Ile Agnieszka Dygant wyda na nowy dom? Szokująca kwota

Rosnące koszty materiałów przy tak dużej powierzchni sprawiają, że stan surowy zamknięty może kosztować Agnieszkę Dygant ponad 1 mln złotych. Do tego dochodzą koszty wykończenia i urządzenia. Łącznie mówimy więc o co najmniej 2 mln.