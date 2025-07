Julia Wieniawa nie zwalnia tempa, nie tylko w karierze, ale i w urządzaniu swojej ukochanej posiadłości poza miastem. Artystka od jakiegoś czasu regularnie relacjonuje na Instagramie postępy w upiększaniu swojego domku w lesie. Choć ma zaledwie 26 lat, już może pochwalić się imponującym portfolio nieruchomości – posiada aż trzy mieszkania oraz malowniczo położoną rezydencję, która staje się jej prawdziwym azylem. Najnowszy nabytek? Ekskluzywna sauna robi wrażenie!

Julia Wieniawa chwali się luksusową sauną. Ile to musiało kosztować!

We wtorkowy poranek Julia Wieniawa podzieliła się z obserwatorami filmikami, na których ekipa montażowa ustawia drewnianą konstrukcję tuż obok jej leśnego domku. Jak zdradziła w relacji, spełniła swoje kolejne marzenie i stworzyła miejsce do relaksu, które przypomina mini-SPA. Poza klasyczną sauną fińską zainstalowano również specjalny zbiornik do zimnych kąpieli.

Aaa! Dziś wielki dzień. Przyjechała moja wymarzona sauna z cold plunge! Jak tak dalej pójdzie, to już nigdy nie wyjdę z tego mojego lasu. Jaram się jak dziecko! (...) Montuję sobie saunę w ogrodzie. Właśnie panowie tutaj wszystko podłączają. Patrzcie, jaka piękna wyszła! Nie mogę się napatrzeć. Będę tutaj siedzieć więcej niż w domu. (...) - mówiła Wieniawa na nagraniu opublikowanym w sieci.

Na nagraniach widać dopracowane w każdym detalu pomieszczenie - drewniane ławy, klimatyczne oświetlenie i starannie zaplanowany wystrój. W tle słychać, jak celebrytka z zachwytem komentuje przebieg prac montażowych i chwali się rezultatem.

Nie jest tajemnicą, że Julia uwielbia balansować pomiędzy intensywnym trybem pracy a chwilami wytchnienia w naturze. Jej leśna kryjówka ma być więc miejscem, gdzie może zregenerować siły i naładować baterie, z dala od miejskiego zgiełku.

