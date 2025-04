Krzysztof Globisz po udarze wrócił na scenę! Co za historia!

Ale zamieszanie w "The Traitors"! Zdrajcy POKŁÓCILI SIĘ między sobą!

"The Traitors. Zdrajcy 2", odcinek 9.

To był skandal

Kayah spełniła marzenie. Kupiła wyjątkową nieruchomość

Kayah (57 l.) jest jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. Na scenie występuje nieprzerwanie od końca lat 80. Nie może jej zabraknąć na najważniejszych imprezach muzycznych w kraju. Do tego chętnie bierze udział w kampaniach reklamowych. Rozwija również działalność producencką i jest założycielką wytwórni płytowej Kayax.

Nieustająca popularność oraz zmysł do biznesów z pewnością przekładają się na spore zarobki gwiazdy. Kayah już jakiś czas temu dołączyła do grona polskich sław, które inwestują w nieruchomości. I to nie tylko w kraju. Domy za granicą posiadają m.in. Joanna Koroniewska (46 l.) i Maciej Dowbor (46 l.), Natalia Siwiec (41 l.), Katarzyna Skrzynecka (56 l.), Paulina Młynarska (54 l.), Piotr Gąsowski (61 l.) czy Zenon Martyniuk (55 l.).

Kayah posiada kilka mieszkań w Polsce i za granicą. Już ponad 20 lat temu zakupiła 300-metrowy apartament w Rio de Janerio, gdzie często spędzała wakacje z najbliższymi. W trakcie pandemii zdecydowała się go sprzedać. Nic jednak straconego. W 2023 roku wyznała bowiem, że kupiła mieszkanie w malowniczej Wenecji!

Zawsze marzyłam o domu w Wenecji! Czyż marzeń nie należy realizować? - napisała na Instagramie.

Zobacz również: Margaret urządziła sobie "ruderę" w Hiszpanii. Tak wygląda jej nowe mieszkanie

Weneckie mieszkanie Kayah. Szklany sufit robi wrażenie!

To marzenie może już odhaczyć ze swojej listy. Kayah stała się właścicielką mieszkania w jednej z urokliwych kamienic. Z okien i tarasu rozpościera się niesamowity widok na weneckie kanały i uliczki. Wnętrza dwupoziomowego w sposób harmonijny łączą klasyczny wystrój z nowoczesnością. Na dolnym poziomie znajdują się jadalnia oraz salon. Meble w stylu vintage znakomicie uzupełniają przestrzeń.

Ogromne wrażenie robi góra mieszkania, a dokładnie imponująca antresola, która zrobiona jest... ze szła! Podtrzymują ją grube, drewniane bele. Półpiętro częściowo wychodzi nad salon. Daje to naprawdę niesamowity efekt. Sprawia również, że do wnętrza mieszkania przedostaje się więcej światła. Wydaje się również większe niż jest w rzeczywistości.

Zobaczcie: Agnieszka Dygant zachwyciła swoim nowym domem. Co za wnętrza!

Kayah wspomina swój debiut w Sopocie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.