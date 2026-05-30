Katarzyna Zielińska odsłoniła dekolt... do pępka, Wieniawa postawiła na róż. Tak gwiazdy "bujały w obłokach" w TVP

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-05-30 22:39

Katarzyna Zielińska pojawiła się na koncercie "Świat w obłokach – muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty" w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, która od razu przyciągała wzrok. Na ściance TVP nie brakowało jednak konkurencji – Julia Wieniawa wybrała pastelową kreację z trenem, Maciej Zakościelny teatralny garnitur z falbaną, a Mela Koteluk srebrzysty komplet w duchu scenicznego luzu.

Koncert "Świat w obłokach – muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty" był takim wydarzeniem, na którym stylizacje miały prawo wybrzmieć trochę inaczej niż na zwykłej branżowej ściance. Impreza odbyła się 30 maja 2026 r. w amfiteatrze w Ostródzie i była kolejną odsłoną cyklu "Muzyczni Spadkobiercy". Po ubiegłorocznym spotkaniu z piosenkami zespołu 2 plus 1 tym razem organizatorzy skupili się na twórczości Marka Grechuty – artyście, którego utwory od lat funkcjonują na styku piosenki, poezji i teatralnej wrażliwości. 

Widowisko transmitowały TVP2 i TVP VOD, a prowadzącymi byli Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha. Reżyserką koncertu została Beata Harasimowicz. Na scenie pojawili się m.in. Julia Wieniawa, Natalia Przybysz, Mietek Szcześniak, Maciej Zakościelny, Katarzyna Zielińska, Sonia Bohosiewicz, Krzysztof Kiljański, Mela Koteluk, Marcin Januszkiewicz i Andrzej Kozłowski.  Jeśli chodzi o stylizacje, nie było jednej obowiązującej estetyki. Zamiast tego pojawiły się pastele, połysk, wzory, sceniczne detale i suknia, która szczególnie mocno pracowała na ściance.

Katarzyna Zielińska postawiła na dekolt i oliwkową elegancję

Najbardziej zmysłową stylizację wieczoru zaprezentowała Katarzyna Zielińska. Aktorka wybrała długą, dopasowaną suknię w odcieniu przygaszonej oliwki. Kreacja miała długie rękawy, marszczenia w talii i głęboki dekolt, który stał się najmocniejszym punktem całego looku. Suknia Zielińskiej trzymała balans między odwagą a elegancją. Miękko układający się materiał, spokojny kolor i oszczędne dodatki sprawiały, że całość wyglądała dojrzale, wieczorowo i bardzo świadomie.

Zobacz też: Małgorzata Rozenek szokuje kreacją na TOP CHARITY. Złote sutki nawiązują do Afryki

Julia Wieniawa w pastelowej sukni z trenem

Julia Wieniawa wybrała zupełnie inną drogę. Jej jasnoróżowa suknia była najbardziej klasycznie galową stylizacją tego wydarzenia. Dopasowana góra, miękkie drapowanie przy biuście, długi dół i delikatny tren tworzyły efekt romantyczny, ale nie przesłodzony. Kreacja dobrze korespondowała z nazwą koncertu – "Świat w obłokach" aż prosił się o coś lekkiego, pastelowego i trochę bajkowego.

Jeśli Zielińska wygrała kategorię odważnej elegancji, Wieniawa była najmocniejszą kandydatką do tytułu najbardziej galowej uczestniczki wieczoru. Różowa suknia nie miała w sobie wielkiej modowej prowokacji, ale miała konsekwencję.

Zakościelny, Przybysz i Koteluk pokazali mniej oczywiste strony wieczoru

Maciej Zakościelny postawił na teatralny gest. Szary garnitur zestawił z jasną koszulą ozdobioną falbaną przy dekolcie. W połączeniu ze skrzypcami w dłoni stylizacja nabierała scenicznego charakteru i dobrze pasowała do koncertu poświęconego Grechucie. W męskiej modzie eventowej wciąż zbyt często króluje bezpieczna przewidywalność, dlatego taki detal od razu robi różnicę. Natalia Przybysz wybrała artystyczny luz. Czarna baza, długi wzorzysty płaszcz i czerwone usta stworzyły stylizację mniej galową, ale zgodną z jej wizerunkiem. To był look bardziej muzyczny niż celebrycki – swobodny, graficzny i bez potrzeby wpisywania się w czerwono-dywanowe reguły. Mela Koteluk z kolei błyszczała dosłownie. Jej srebrzysty komplet z koszulową górą i szerokimi spodniami miał w sobie sceniczny połysk, ale też wygodę i dystans do klasycznego glamour. 

Kto więc wygrał modowo ten wieczór? Po zmianie akcentu odpowiedź jest dużo ciekawsza. Julia Wieniawa wyglądała najbardziej galowo, Mela Koteluk najbardziej nieoczywiście, a Maciej Zakościelny najlepiej wykorzystał sceniczny kontekst. Ale to Katarzyna Zielińska miała stylizację, która najskuteczniej łączyła elegancję z odważnym detalem.

Gwiazdy na koncercie Świat w obłokach
Galeria zdjęć 54
Michał Szpak: "Wbrew pozorom jestem bardzo konserwatywny"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA ZIELIŃSKA
TVP
MACIEJ ZAKOŚCIELNY
JULIA WIENIAWA