"Top Model". Klaudia El Dursi i Joanna Krupa zachwyciły na otwartym castingu - ZDJĘCIA

"Top Model". Klaudia El Dursi i Joanna Krupa zachwyciły na otwartym castingu

Kasia Kowalska
2026-05-30 18:56

Jesienią na ekrany powróci 15. odsłona popularnego formatu "Top Model", która przyniesie widzom spore niespodzianki. Z show pożegnał się dotychczasowy prowadzący Michał Piróg, a jego obowiązki przejęła Klaudia El Dursi. Dodatkowo w panelu jurorskim pojawi się nowa ekspertka, a twórcy po raz pierwszy zorganizowali casting na otwartej przestrzeni z udziałem najważniejszych twarzy programu.

Pierwszy otwarty casting do "Top Model" w Warszawie

Piętnasty sezon telewizyjnego hitu "Top Model" nadciąga ze sporymi modyfikacjami. Największą innowacją jest zorganizowany 30 maja na stołecznym Krakowskim Przedmieściu plenerowy nabór, w którym udział mógł wziąć absolutnie każdy chętny. W tłumie kandydatów poszukiwań idealnych twarzy dokonywały znane z poprzednich edycji osobistości, w tym Katarzyna Szklarczyk, by później pokazać swoje odkrycia głównemu jury. "Jest to dla nas wielki zaszczyt" - podkreśliła triumfatorka siódmej serii modowego show.

Klaudia El Dursi i Joanna Krupa błyszczą na planie "Top Model 15"

W najnowszej transzy widzowie nie zobaczą już Michała Piróga, który przez wiele lat pełnił rolę gospodarza wspierającego uczestników. Zastąpi go zdobywczyni pierwszego w historii Złotego Biletu, a zarazem zwyciężczyni programu Klaudia El Dursi.

"Mam nadzieję, że będę mamą czyjegoś cudownego sukcesu. Głęboko na to liczę i będę dla nich przede wszystkim ogromnym wsparciem i taką osobą, do której mogą przyjść. Zawsze ich wysłucham i mam nadzieję, że pomogę im, jak tylko mogę" - powiedziała nowa prowadząca w rozmowie z reporterem Dzień Dobry TVN.

Podczas stołecznego wydarzenia promującego 15. odsłonę formatu, nowa prowadząca przyciągała wzrok, prezentując się w srebrzystym kombinezonie z odsłoniętymi ramionami, do którego dobrała minimalistyczny choker. Z kolei przewodnicząca składu oceniającego, Joanna Krupa, postawiła na zachwycającą kreację w odcieniu oliwkowym. Przed obiektywami w odważnym wydaniu zaprezentowała się również debiutująca w programie jurorka Ewelina Gralak.

Najnowsza edycja przyniesie także rozszerzenie panelu oceniającego aspirujących modeli i modelki. Za jurorskim stołem po raz kolejny zasiądą Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński. Do tego dobrze znanego grona dołączy wspomniana wcześniej Ewelina Gralak, czyli doświadczona kreatorka wizerunku i pasjonatka mody, która od lat prężnie działa zarówno w polskiej, jak i międzynarodowej branży fashion.

