16. rocznica zaginięcia Iwony Wieczorek. Matka się do dziennikarzy

Zniknięcie Iwony Wieczorek miało miejsce 17 lipca 2010 roku. Po awanturze ze znajomymi młoda kobieta wyszła z sopockiego Dream Clubu i samotnie ruszyła pieszo w stronę domu, do którego nigdy jednak nie doszła. Ostatni ślad to nagranie z kamery monitoringu przy wejściu na plażę nr 63 w Jelitkowie o godzinie 4:12. Mimo upływu lat, licznych hipotez i nowych tropów weryfikowanych przez śledczych oraz reporterów, los 19-latki nadal stanowi jedną z największych zagadek kryminalnych w Polsce.

Sonda Czy uważasz, że kiedyś uda się wyjaśnić, co się stało z Iwoną Wieczorek? Zdecydowanie tak Raczej nigdy nie poznamy prawdy Nie Trudno powiedzieć

16. rocznica zaginięcia Iwony Wieczorek. Oświadczenie matki zaginionej

Przed nadchodzącą 16. rocznicą zniknięcia córki, Iwona Główczyńska zamieściła ważny komunikat na forum dyskusyjnym związanym ze śledztwem. Kobieta przekazała, że pogarszający się stan jej zdrowia wymusił decyzję o wycofaniu się z życia publicznego. Dodała również, że w kwestiach związanych z rocznicą będzie ją reprezentować Anna Trojanowska.

Zbliża się 16. rocznica zaginięcia mojej córki. Ze względu na konieczność zadbania o własne zdrowie, które ostatnio podupadło, podjęłam decyzję o wycofaniu się w tym roku z aktywności medialnej - napisała matka Iwony Wieczorek.

PRZECZYTAJ TEŻ: Mateusz Damięcki znowu uderza w Sławomira Mentzena. Aktor zarzuca mu manipulację

Apel matki Iwony Wieczorek do dziennikarzy

W udostępnionym tekście Iwona Główczyńska skierowała również bezpośrednie słowa do przedstawicieli mediów. Matka zaginionej wyraziła wdzięczność dziennikarzom za ich długoletnie zaangażowanie i pracę przy opisywaniu poszukiwań jej córki.

Chciałabym przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim redakcjom telewizyjnym, prasowym oraz samym dziennikarzom za nieustające zainteresowanie sprawą zaginięcia mojego dziecka. To dzięki Państwa zaangażowaniu, przy wsparciu życzliwych Polek i Polaków jako opinii publicznej, działania na rzecz ustalenia prawdy o losie Iwonki nigdy nie ustały - dodała.

Pokój Zbrodni - Iwona Wieczorek

PRZECZYTAJ TEŻ: Michał Wiśniewski nie krył emocji po usłyszeniu wyroku. Teraz będzie domagał się odszkodowania?!