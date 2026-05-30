Michał Wiśniewski nie krył emocji po usłyszeniu wyroku. Teraz będzie domagał się odszkodowania?!

Michał Wiśniewski walczył w sądzie o uniewinnienie

W październiku 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Michała Wiśniewskiego (53 l.) na karę roku i sześciu miesięcy bezwzględnego więzienia, 80 tysięcy złotych grzywny oraz pokrycie kosztów sądowych. Uznany został on winnym za wyłudzenie w 2006 roku pożyczki w kwocie 2,8 miliona złotych ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Według prokuratury muzyk złożył "nierzetelne pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyży".

Wyrok nie był prawomocny, a Michał Wiśniewski skorzystał z prawa do apelacji. Lider Ich Troje od lat konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny. Prawnik artysty w rozmowie z mediami podkreślał, że w jego opinii doszło do błędów proceduralnych podczas wydawania wyroku w pierwszej instancji. Obrońcy artysty twierdzili, że doszło do nieprawidłowej oceny dowodów.

Mecenas Piotr Podgórski, jeden z pełnomocników Wiśniewskiego, zaznaczył, że artysta spłacił zaciągniętą pożyczkę i nie działał z zamiarem wprowadzenia nikogo w błąd. Według mecenasa Podgórskiego Michał Wiśniewski stał się "ofiarą pewnego zorganizowanego systemu działania SKOK-ów".

Michał Wiśniewski zawalczy o odszkodowanie. Jest komentarz prawnika

27 maja odbyła się kolejna i ostatnia rozprawa. Michał Wiśniewski ponownie stawił się w sądzie razem ze swoimi obrońcami. Jak relacjonował Fakt, wokalista przekonywał, że w momencie zaciągnięcia zobowiązania posiadał realne zabezpieczenia finansowe i nie miał zamiaru nikogo oszukać. Przekazał, że na koncertach zarabiał miliony, składał odpowiednie dokumenty do instytucji finansowych. Wspomniał również o błędach, które jego zdaniem, pojawiły się podczas postępowania. Przyznał również, że lekkomyślnie zainwestował pieniądze w lokal gastronomiczny.

Warszawski Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku Wiśniewskiego i podczas środowej rozprawy wydał wyrok uniewinniający. Muzyk przyjął nie krył emocji. Po usłyszeniu wyroku nie krył łez, a gdy wyszedł z budynku, podniósł ręce w geście triumfu. W rozmowie z dziennikarzami wyznał, że odzyskał wiarę w sprawiedliwość.

Do sprawy odniósł się również prawnik artysty. Piotr Podgórski w rozmowie z portalem Pudelek odpowiedział na pytanie czy jego klient będzie ubiegał się o odszkodowanie.

Na ten moment szczerze mówiąc, nie prowadziliśmy takich rozmów. Z czysto ludzkiej perspektywy trzeba jednak podkreślić, że pan Michał Wiśniewski przeszedł bardzo trudny i traumatyczny okres. Był stygmatyzowany, a w dzisiejszym świecie łatwo wydawać wyroki - zwłaszcza gdy w przestrzeni publicznej funkcjonuje nieprawomocne orzeczenie. Nie wszyscy też zaznaczali, że był to właśnie wyrok nieprawomocny, przez co na moim kliencie przez długi czas ciążyło pewne piętno. Ale na dziś nie rozmawialiśmy o żadnych roszczeniach ani odszkodowaniu - stwierdził prawnik.

