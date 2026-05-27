Wiśniewski po uniewinnieniu poszedł na kawkę i pałaszował naleśniki. Tak świętował sukces w sądzie

W 2023 roku Michał Wiśniewski usłyszał wyrok: półtora roku pozbawienia wolności i 80 tysięcy złotych grzywny. Sprawa dotyczyła głośnej pożyczki na 2,8 mln złotych, którą gwiazdor miał zaciągnąć, posługując się nieprawdziwymi informacjami. Ostatecznie, aferze przyjrzał się sąd apelacyjny, przyznając artyście rację i oczyszczając go z zarzutów. "Wiśnia" nie krył łez i z wypisaną na twarzy ulgą wyprawił się na... naleśniki!

Michał Wiśniewski uniewinniony po apelacji. Sprawa pożyczki ciągnęła się latami

Sądowa przeprawa muzyka zajęła pięć lat. Choć początkowo sąd pierwszej instancji skazał Wiśniewskiego w głośnej aferze finansowej, to lider Ich Troje z góry zapowiedział dalszą walkę o swoje dobre imię. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie stawił się 27 maja, by raz jeszcze wytłumaczyć się z całej sytuacji. Jak mówił w wielkich emocjach, postępował lekkomyślnie w swoich planach inwestycji w klub, jednak miał dobre zamiary i posiadał odpowiednie zabezpieczenia majątkowe. W kwestii posługiwania się nieprawidłowymi danymi - poprzedni wyrok uważał za błąd. Ostatecznie, Michał Wiśniewski triumfował w głośnej sprawie - został uniewinniony.

Szeroki uśmiech, kawa i naleśniki. Słodki triumf lidera Ich Troje na zdjęciach

Michał Wiśniewski nie ukrywał przed zgromadzonymi w sądzie osobami ani łez, ani poczucia ogromnej ulgi. Pomyślne zakończenie wieloletniej sprawy sądowej, o której mówiła cała Polska, z pewnością jest czymś, co każdy z nas chciałby od razu uczcić. W ewidentnie dobrym humorze gwiazdor zespołu Ich Troje wybrał się zatem z towarzyszami na kawę i naleśniki. Pałaszującego zwycięski posiłek muzyka w jednym ze stołecznych lokali przyłapali paparazzi - zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

28

Przed muzykiem piąty rozwód

Uniewinnienie w aferze pożyczkowej to nie koniec tułaczki czerwonowłosego gwiazdora po sądach. W dniu, w którym Michał Wiśniewski triumfował w sprawie apelacyjnej, media poznały termin jego pierwszej rozprawy rozwodowej. Już wkrótce artysta spotka się w Sądzie Okręgowym wraz z jeszcze-żoną Polą Wiśniewską. Rozpad piątego małżeństwa potwierdził on w marcu br.

Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? tak nie jest mi obojętny