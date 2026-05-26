Anna Powierza spędza Dzień Matki z 12-letnią córką. Czesia z "Klanu" wybrała się z Heleną na rolki

Dzień Matki to jedno z tych świąt, które w polskiej kulturze mają szczególne znaczenie, będąc okazją do wyrażenia wdzięczności i miłości wobec najważniejszych kobiet w naszym życiu. Aktorka Anna Powierza postanowiła celebrować ten wyjątkowy dzień w sposób bardzo aktywny, uprawiając sport wraz z ukochaną córką.

Anna Powierza ma 12-letnią córkę. Helena rośnie jak na drożdżach

Aktorka, którą cała Polska poznała już w latach 90., zagrała w kilku kultowych filmach i serialach. W pamięci widzów zapisała się jednak przede wszystkim jako Czesia z "Klanu", do którego obsady dołączyła w 1999 roku. Dziś Anna Powierza ma 47 lat i wychowuje córkę, z której ojcem, Łukaszem Dylińskim, rozstała się niedługo po porodzie. Choć trudno w to uwierzyć, Helena ma już 12 lat i niedawno towarzyszyła mamie chociażby w studiu "Pytania na Śniadanie".

Serialowa Czesia z "Klanu" i jej aktywny Dzień Matki

Ostatnio fotoreporterzy przyłapali matkę i córkę na spędzaniu Dnia Matki w sportowym duchu. Anna Powierza i 12-letnia Helena wybrały się na rolki oraz na plac zabaw. Panie korzystały z pięknej, majowej pogody, sącząc na leżakach chłodny napój. Warto przypomnieć, że aktorka wielokrotnie zabierała głos w sprawie aktywności fizycznej, a nawet jest autorką poradników dotyczących skutecznego chudnięcia podczas zmagań z chorobami tarczycy i insulinoopornością. Zdjęcia z Dnia Matki u Anny Powierzy znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Odmieniona aktorka nosi teraz dredy. Co za metamorfoza!

Przy okazji wyprawy z córką do parku w oczy rzuca się też przemiana serialowej Czesi. Anna Powierza niedawno pochwaliła się w mediach społecznościowych całkiem nową fryzurą. 47-latka zrezygnowała z dotychczasowych włosów, a na ich miejscu pojawiły się dredy.

