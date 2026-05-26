Kobieta wykorzystana przez 500 mężczyzn! Mąż odurzał ją i "oddawał" obcym osobom. Szantażował i groził żonie

Sprawa brutalnego wykorzystania kobiety wywołała ogromne oburzenie we Francji i została szczegółowo opisana przez tamtejsze media. "France24" podaje, że oprawcą pokrzywdzonej był jej własny mąż, 51-letni były bankier, Guillaume Bucci. Mężczyzna miał torturować i "oddawać" żonę obcym osobom. Laetitia R. była bita, przypalana, duszona, a także gwałcona - łączna liczba osób, które były zaangażowane w jej piekło, sięga nawet 500 podejrzanych. Dramat kobiety trwał siedem lat, w okresie od 2015 do 2022 roku. Laetitia R. zeznała, że nie potrafiła zdobyć się wcześniej na wyznanie prawdy, ponieważ partner groził jej śmiercią, a ona żyła w ciągłym lęku. On z kolei twierdził przed sądem, że akty, w tym te zoofilskie, odbywały się za jej zgodą i były częścią "gry małżeńskiej, na którą się oboje godzili".

Tyle że w ramach śledztwo ujawniono wiadomości tekstowe, jakie Guillaume Bucci wysyłał do żony, i które przeczyły jego wersji wydarzeń. Groził w nich, że zamorduje kobietę, jeśli ta komukolwiek powie o jego chorych zachowaniach albo odmówi udziału w "grze, którą przygotował". Laeticia R. w efekcie jego działań doznała poważnych obrażeń, stała się też osobą niepełnosprawną. W toku postępowania okazało się, że kobieta na początku rzeczywiście wiedziała o jego sadomasochistycznych zapędach, lecz nie godziła się na taką skalę przemocy. Agresor obiecywał zresztą, że nie zrobi nic przeciwko niej, a później nie reagował na prośby o zaprzestanie. Pokrzywdzona nie godziła się też na odurzanie i oddawanie jej innym mężczyznom, co oskarżony miał robić regularnie. Para miała czwórkę dzieci, wszystkie trafiły pod opiekę specjalistów. Szczegóły poniżej.

Pokrzywdzona przerywa milczenie po dramacie. Słowa pełne bólu i żalu. "Przestałam liczyć"

Laeticia R.w rozmowie z "France24" powiedziała wprost, że niektórych oprawców widziała nawet 10 razy, ale przestała liczyć, gdy doszło do 487 osób. Łącznie osób podejrzanych w sprawie jest około 500, część z nich usłyszała już wyroki.

- To była po prostu przemoc w czystej postaci. Czułam się, jakbym umierała od środka - powiedziała kobieta w rozmowie z francuskimi mediami. Wśród mężczyzn, którzy przyczynili się do jej cierpienia, były nie tylko obce osoby, lecz także znajomi i współpracownicy z firmy.

I choć prokuratura wnioskowała o to, by Guillaume Bucci usłyszał karę dożywotniego więzienia, argumentując to ryzykiem skrzywdzenia innej kobiety po wyjściu na wolność, to sąd nie przychylił soędo tego wniosku. Zamiast tego, 51-latek został skazany na 25 lat więzienia. Wskazano też możliwość warunkowego zwolnienia po odbyciu dwóch trzecich kary.

Sonda Czy kary za molestowanie seksualne powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania