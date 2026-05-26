Koszmar na przejeździe kolejowym. Pociąg huknął w autobus z dziećmi! Są ofiary śmiertelne!

Koszmarny wypadek w Belgii.

Rozpędzony pociąg huknął w autobus przewożący dzieci.

Są ofiary śmiertelne!

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano (po godzinie 8) na przejeździe kolejowym około 1 kilometra od stacji Buggenhout, gdy pędzący pociąg uderzył w autobus. Według doniesień serwisu VRT NWS autobus przewoził siedmiu uczniów i dwie osoby dorosłe. Belgijski minister transportu Jean-Luc Crucke przekazał portalowi natomiast RTL.info, że w wypadku zginęły cztery osoby - dwoje nastolatków, kierowca autobusu oraz opiekun. Dwie osoby zostały ranne. Po wypadku ruch kolejowy został wstrzymany.

Z kolei Belgijskie Koleje Państwowe (SNCB) podały, że żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. Natomiast Thomas Baeken z belgijskiego operatora kolejowego Infrabel potwierdził, że w momencie wypadku przejazd był zamknięty, a sygnalizacja świeciła się na czerwono. - Maszynista nacisnął hamulec awaryjny, ale nie mógł uniknąć zderzenia - cytuje jego słowa serwis VRT NWS. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że autobus skręcił w lewo i przejechał przez zamkniętą barierę.

Portal hln.be przekazał, że autobus, który brał udział w wypadku, transportował uczniów szkoły specjalnej. Funkcjonariusze nie chcieli na razie ujawniać żadnych szczegółów dotyczących stanu rannych dzieci.

Minister bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych Belgii Bernard Quintin opublikował oświadczenie na platformie X. - Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku w Buggenhout. Myślami jestem z ofiarami i ich rodzinami. Życzę rannym sił i odwagi. Dziękuję naszym służbom ratunkowym za szybką reakcję - napisał.

- Składam najszczersze kondolencje bliskim ofiar tego tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Buggenhout. To szczególnie ciężka i rozdzierająca serce wiadomość. Moje myśli kieruję przede wszystkim do ofiar, ich rodzin i wszystkich zaangażowanych - napisała tamtejsza minister ds. mobilności Annick De Ridder.

Drame de Buggenhout : une trentaine d’accidents aux passages à niveau chaque année https://t.co/6hj3ENh6VG— Sudinfo.be (@sudinfo_be) May 26, 2026

