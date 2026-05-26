Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej, mieszkańcy Bieszczad apelują do Tuska. „Rząd będzie miał krew na rękach”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-26 5:30

Coraz częstsze pojawianie się niedźwiedzi w Bieszczadach na terenach zamieszkanych budzi poważne obawy. Mieszkańcy czują się coraz mniej bezpiecznie, a spotkania z drapieżnikami stają się nową, niepokojącą codziennością. „Czy musi dojść do kolejnej tragedii, żeby po prostu ci w rządzie, wszyscy w rządzie państwo to zrozumieli?” - pytają przerażeni w reportażu Mateusza Chłystuna.

Niedźwiedzie w Bieszczadach sieją postrach

Coraz częściej w mediach pojawiają się informacje o atakach niedźwiedzi na ludzi. Mieszkańcy Bieszczad żyją w ciągłym strachu, że tym razem spotkanie oko w oko z "misiem" może zagrozić właśnie im. Ich rodzinie, bliskim, sąsiadom… Realność zagrożenia potwierdza tragiczny atak w Płonnej (woj. podkarpackie), gdzie śmierć poniosła 58-letnia kobieta spacerująca po lesie.

Temat strachu, jaki padł w ostatnim czasie na mieszkańców podkarpackich terenów, zgłębił reporter „Super Expressu” Mateusz Chłystuna. Jego reportaż „Coraz bliżej siebie”, dostępny na platformie YouTube (link publikujemy poniżej), pokazuje prawdziwe realia życia w Bieszczadach, które przez groźnych mieszkańców lasów, stopniową przestają być oazą spokoju i bezpiecznego obcowania z przyrodą.

„Misiu by mnie przytulił do środka”

Mieszkańcy Bieszczad nie kryją swojego strachu. Sami zaczęli zauważać, że niedźwiedzie coraz śmielej spacerują po zurbanizowanych terenach. I to niekoniecznie w tych najgłębszych Bieszczadach w okolicy Wetliny, Wołosatego czy Cisnej, ale coraz częściej również w sąsiedztwie dużych miast – Sanoka czy popularnego turystycznie Polańczyka!

Mieszkańcy zwracają uwagę na to, że niedźwiedzie przestały już bać się ludzi i potrafią pokonywać zabezpieczenia w niezwykle pomysłowy sposób.

„Niedźwiedź jak jest stary, taki po prostu inteligentny niedźwiedź, to on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo, położy, wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda? I tylko tego gestu słynnego nie pokazuje” - powiedział w rozmowie z Mateuszem Chłystunem pan Tadeusz.

Blisko domu córki mężczyzny niedźwiedź pojawił się, kiedy rodzina szykowała się do wyjazdu na Komunię!

„Weźmy logicznie. Jakim cudem w takiej małej wiosce jest osiem niedźwiedzi?” - pyta kobieta. „I nikt o tym prawdy nie powie, no bo wiadomo, nie chcą straszyć ludzi” - dodaje.

Ale ludzie i tak się boją. Bo w starciu z niedźwiedziem szanse na przeżycie są bliskie zeru.

„Misiu by mnie przytulił... Idę sobie na pewniaka tak jak zawsze do środka. Wchodzę do środka. A niedźwiedź na dwie łapki, ja głowę na niego, on na mnie na dwie łapki spadł na cztery łapki w kierunku moim. [...] zaczęło mnie wysztywniło mnie. Po chwili już nie miałem wyjścia, musiałem uciekać” - opowiada pan Krzysztof z Bereżnicy Wielkiej.

Polecany artykuł:

„Trzeba pomagać”. Wzruszające słowa chorego Maksa po wielkim finale Łatwoganga

Mieszkańcy Bieszczad czują się porzuceni przez państwo

Mieszkańcy Bieszczad nie ukrywają, że czują się porzuceni przez państwo i zmuszeni są do stosowania środków ostatecznych, poruszając się po własnych posesjach z maczetami i gazem pieprzowym. Co innego mogą zrobić? Tylko zgłosić obecność niedźwiedzia odpowiednim służbom. A zgłoszeń jest coraz więcej!

Jak przekazała w rozmowie z Mateuszem Chłystunem asp. sztab. Katarzyna Fechner z Komendy Powiatowej Policji w Lesku, tylko od początku roku, w samym Lesku, odnotowano już 63 interwencje! Jak podkreśliła, mundurowi reagują na każde zgłoszenie. Starają się przepłaszać niedźwiedzie w stronę lasu, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, bez realnego zagrożenia dla człowieka, policjanci nie mogą do nich strzelać. Nawet używając pocisków niepenetracyjnych.

Z kolei leśnicy wskazują na brak osłon prawnych i ubezpieczeń OC/zdrowotnych dla członków grup interwencyjnych. Strzał gumową kulą do 400-kilogramowego, zapędzonego w kozi róg drapieżnika, bez asekuracji bronią ostrą, jest skrajnie niebezpieczny dla operatora.

Polecany artykuł:

Śmiertelny wypadek na Podkarpaciu. Młoda kobieta zginęła pod kołami pociągu

Mieszkańcy Bieszczad podkreślają, pełna odpowiedzialność za każdą przyszłą tragedię spoczywa na Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

„To rząd będzie miał krew na rękach, jeżeli kogoś niedźwiedź znowu kolejny raz zabije. Nie my jako mieszkańcy, bo ktoś z nas ginie, będziemy mieli żałobę, ale rząd będzie miał krew na rękach, że nic z tym nie robi” - mówią.

„Jeżeli władza nie reaguje, to musimy się sami ratować. Dobry taki sposób na niedźwiedzie. Wyłapać 50 sztuk, zawieźć do Warszawy. To jest najprostszy takie i będzie spokój” - dodają.

Niedźwiedzie coraz bliżej ludzi. Strach w Bieszczadach narasta: „Boimy się wyjść z domu”
Galeria zdjęć 48

Polecany artykuł:

Syn myślał, że matka poszła na zakupy. Jej ciało znaleziono z obrażeniami głowy…
Kawiarnia Widokowa w Polańczyku - nowa perła Bieszczadów
Sonda
Spotkałeś kiedyś niedźwiedzia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIESZCZADY NIEDŹWIEDZIE
NIEDŹWIEDŹ
BIESZCZADY