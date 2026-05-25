Niedźwiedzie coraz bliżej ludzi. Strach w Bieszczadach narasta: „Boimy się wyjść z domu”

Mateusz Chłystun
Mateusz Chłystun
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-25 19:00

W Bieszczadach i na Podkarpaciu coraz częściej dochodzi do niepokojących spotkań ludzi z niedźwiedziami. Zwierzęta podchodzą pod domy, spacerują między zabudowaniami, niszczą gospodarstwa i coraz mniej boją się człowieka. Mieszkańcy mówią wprost o strachu. - Kiedyś człowiek nie bał się chodzić po polu czy lesie. Dziś człowiek zastanawia się, czy bezpiecznie wypuścić dziecko przed dom - opowiada ekipie „Super Expressu” jedna z mieszkanek Niebieszczan. Kompromisu starają się szukać leśnicy, którzy choć podkreślają, że dobro ludzi jest najważniejsze, chcą ocalić dzikość bieszczadzkiej przyrody. Czy te racje i punkty widzenia uda się pogodzić? O narastającym konflikcie między ludźmi a dziką przyrodą opowiada reportaż „Coraz Bliżej Siebie” autorstwa Mateusza Chłystuna.

Blady strach padł na mieszkańców Bieszczad

W wielu miejscowościach Bieszczad niedźwiedzie widywane są już nie tylko przy lesie, ale także tuż obok domów. Jest tak np. w Niebieszczanach, zaledwie kilka kilometrów od Sanoka. To względnie daleka północ od gęstych i dzikich lasów na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Mieszkańcy tej wsi tłumaczą i pokazują nagrania z monitoringu, prezentujące drapieżniki, które regularnie pojawiają się między zabudowaniami.

- Tam cały czas chodzi po łąkach, koło domów, między domami. Każdy go widział - mówi jedna z kobiet spotkanych przez ekipę „Super Expressu”. Inni mieszkańcy wskazują konkretne miejsca, gdzie niedźwiedzie pojawiają się niemal codziennie.

- W niedzielę znowu był. Ludzie się boją, szczególnie ci, którzy mieszkają bliżej lasu - opowiada pan Witold.

Największe emocje budzą jednak relacje rodzin z dziećmi. Jedna z mieszkanek pokazuje nagranie ogromnego niedźwiedzia spacerującego tuż obok jej domu.

- Jak człowiek widzi go z daleka, to wydaje się mały. Ale jak porówna pan jego wielkość do drogi, przez którą przechodzi to to jest olbrzym. Dwa kroki i jest po drugiej stronie - mówi kobieta.

Przyznaje, że dziś nie czuje się już bezpiecznie we własnym gospodarstwie.

- Kiedyś zwierzęta bały się ludzi. Ja wychowałam się tutaj i nie bałam się chodzić po lesie. Teraz boję się wypuścić dziecko do zabawy przed dom. Niedźwiedź zbiegnie z góry w chwilę. Gdzie człowiek ma uciekać? - pyta.

Polecany artykuł:

Nie żyje 67-latek. Płomienie w całości strawiły drewniany dom

Mieszkańcy żądają zdecydowanych działań od władz

Mieszkańcy coraz częściej domagają się zdecydowanych działań, a część z nich otwarcie mówi o odstrzale zwierząt. Wniosek w tej sprawie złożyli już przedstawiciele kilku gmin w tym regionie. Wielu ludzi uważa, że problem narasta z roku na rok.

- To już nie jest pojedynczy przypadek. Niedźwiedzi jest coraz więcej. Kiedyś miały po jedno albo dwa młode, teraz po trzy, nawet cztery - mówi mieszkanka regionu.

Przyrodnicy podkreślają jednak, że odstrzał nie rozwiąże problemu. Jak tłumaczy Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, większość niedźwiedzi unika ludzi, a problemy powoduje zaledwie grupa kilkunastu–kilkudziesięciu osobników, które nauczyły się korzystać z łatwego pożywienia w pobliżu domów.

- To nie jest tak, że każdy niedźwiedź podchodzi pod zabudowania. Problem dotyczy osobników, które skojarzyły obecność człowieka z łatwym dostępem do jedzenia - tłumaczy.

RDOŚ rozpoczyna więc pilotażowy projekt monitorowania i odstraszania problemowych niedźwiedzi. Zwierzęta mają zostać wyposażone w specjalne obroże GPS, dzięki którym służby będą mogły śledzić ich ruchy niemal na bieżąco.

- Chcemy zaobrożować 18 osobników, które regularnie pojawiają się przy zabudowaniach. Jeśli niedźwiedź będzie zbliżał się do domów, grupa interwencyjna będzie go płoszyć, żeby zaczął kojarzyć sąsiedztwo człowieka jako coś nieprzyjemnego - wyjaśnia Łukasz Lis.

Projekt zakłada także montaż specjalnych "niedźwiedzioodpornych" pojemników na odpady. To właśnie resztki jedzenia i kompostowniki przyciągają zwierzęta pod domy.

- To jest kluczowe. Jeśli ograniczymy dostęp do pożywienia, niedźwiedzie przestaną podchodzić pod zabudowania - podkreśla przedstawiciel RDOŚ.

Polecany artykuł:

Dramatyczne sceny nad Jeziorem Solińskim. Mężczyzna resztką sił trzymał się na …
Niedźwiedzie coraz bliżej ludzi. Strach w Bieszczadach narasta: „Boimy się wyjść z domu”
Galeria zdjęć 48

Problem jednak w tym, że dane w aplikacji aktualizują się co dwie godziny. Czy to wystarczy, by móc skutecznie zareagować?

Mieszkańcy choćby Bereżnicy Wielkiej, w której niedźwiedź już dwukrotnie odwiedzał jedną z posesji, mówią wprost - to pieniądze wyrzucone w błoto. Krzysztof Dębiński, który spotkał się oko w oko z wielkim niedźwiedziem w stodole i na podwórku, przekonuje, że skuteczna może być wyłącznie redukcja coraz liczniejszej populacji tych drapieżników. Podobnie myślą mieszkańcy Polańczyka - popularnego kurortu nad Soliną, w którym jeszcze do niedawna nikt nigdy nie widział niedźwiedzia. Tymczasem "misie" podeszły przed osiedlowy sklep w wieczór poprzedzający wizytę na miejscu ekipy „Super Expressu”.

Eksperci przekonują jednak, że większość niebezpiecznych spotkań, z niedźwiedziami w lesie, które mogą wywołać agresywną reakcję zwierzęcia - wynika z przypadkowego ich zaskoczenia. Najgroźniejsze są sytuacje, gdy człowiek znajdzie się między samicą a młodymi albo podejdzie zbyt blisko gawry.

- Niedźwiedź zazwyczaj unika człowieka. Problem pojawia się wtedy, gdy zostanie zaskoczony albo poczuje zagrożenie - tłumaczy Łukasz Lis.

Polecany artykuł:

Widać stąd tatrzańskie szczyty, choć leży w innym województwie. To miejsce zapi…

To nie teoria, to realny problem mieszkańców

„Coraz Bliżej Siebie” pokazuje jednak, że dla mieszkańców Bieszczad problem nie jest już teorią ani przyrodniczą dyskusją. To codzienność i realny lęk o bezpieczeństwo rodzin. Reportaż Mateusza Chłystuna to opowieść o świecie, w którym człowiek i dzika natura zaczynają żyć coraz bliżej siebie - czasem zbyt blisko.

Czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej w tej sprawie ma sens? Czy władze wyższego szczebla zgodzą się na wnioski samorządów, dotyczące odstrzału niedźwiedzi? I wreszcie czy Bieszczady są bezpieczne? Odpowiedzi na te pytania szukamy z kamerą „Super Expressu” tam, gdzie problem jest już palący i jego rozwiązań trzeba szukać czym prędzej. Zapraszamy na reportaż.

Jesienne Bieszczady
Sonda
Spotkałeś kiedyś niedźwiedzia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIESZCZADY NIEDŹWIEDZIE
NIEDŹWIEDZIE
BIESZCZADY