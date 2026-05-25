Groźne zjawisko nad popularnym kierunkiem wakacyjnym. Urlop może zmienić się w piekło

Co to za zjawisko i dlaczego jest tak groźne?
Calima to napływ gorącego, suchego powietrza znad Sahary, niosącego ze sobą drobny pustynny pył. Zjawisko to regularnie uderza w Wyspy Kanaryjskie, choć w tytule i leadzie nie zdradzaliśmy tego od razu. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET ostrzega, że obecna fala calimy przynosi temperatury sięgające nawet 40°C, a widoczność miejscami spada do 3000 metrów.
Według portalu t-online.de, regionalne władze wydały już stan przedalarmowy w ramach planu kryzysowego PEFMA. Gorąca masa saharyjskiego powietrza uderzyła we wszystkie siedem wysp archipelagu, a pył unoszący się w powietrzu powoduje duszność, podrażnienia oczu i problemy z oddychaniem, zwłaszcza u osób starszych, dzieci i chorych kardiologicznie.
Nie tylko upał. Pył z Sahary to realne zagrożenie dla zdrowia
Eksperci podkreślają, że calima to nie tylko „brzydka pogoda”. To zjawisko o poważnych konsekwencjach zdrowotnych. Jak podaje serwis IQAir, podczas ostatnich epizodów stężenie pyłów PM10 na wyspach potrafiło przekraczać 80 µg/m³, co oznacza wyraźne pogorszenie jakości powietrza i ryzyko dla układu oddechowego.
Z kolei według analiz portalu Tourism of the Countries, pył pustynny niesiony przez calimę może zawierać nie tylko minerały, ale także zanieczyszczenia przemysłowe z Afryki Północnej. WHO ostrzega, że takie burze pyłowe zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego i sercowo‑naczyniowego nawet u osób zdrowych.
Ekstremalne temperatury i ostrzeżenia meteorologiczne
AEMET utrzymuje żółte alerty dla całego archipelagu, a w niektórych miejscach – jak na Teneryfie – obowiązuje nawet czerwony alert z powodu temperatur dochodzących do 38°C.
Najgoręcej jest na wschodnich wyspach – Lanzarote i Fuerteventurze – gdzie w głębi lądu notuje się ponad 34°C. Na Gran Canarii i Teneryfie temperatury przekraczają 30°C nawet w strefach przybrzeżnych.
Utrudnienia dla turystów. Loty mogą być opóźnione
Calima to także problem dla transportu. Gdy widoczność spada poniżej norm, lotniska wstrzymują operacje. W przeszłości zdarzało się, że pył z Sahary doprowadził do zamknięcia wszystkich lotnisk na wyspach, co sparaliżowało ruch turystyczny – przypomina portal How Sahara Dust Affects Your Visit to Tenerife.
Jak chronić się podczas calimy? Zalecenia władz
Regionalne władze apelują o zachowanie ostrożności. Rekomendacje dla mieszkańców i turystów obejmują:
- Unikanie słońca w najgorętszych godzinach – szczególnie między 12:00 a 16:00.
- Picie dużej ilości wody – odwodnienie następuje szybciej niż zwykle.
- Ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz – pył i upał to niebezpieczne połączenie.
- Noszenie masek ochronnych FFP2/KN95 – chronią przed drobnymi cząstkami pyłu.
- Zamykanie okien i drzwi – aby ograniczyć napływ pyłu do pomieszczeń.
Te same zalecenia powtarza IQAir, podkreślając, że osoby wrażliwe powinny pozostać w domach i unikać wysiłku fizycznego na zewnątrz.
Calima – zjawisko coraz częstsze?
Choć calima jest zjawiskiem naturalnym i typowym dla Wysp Kanaryjskich, eksperci zauważają, że jej intensywność i częstotliwość mogą rosnąć. Ostatnie silne epizody – jak ten z marca 2026 roku, kiedy pyłowa chmura miała ponad 1300 km szerokości – pokazują, że zjawisko potrafi sparaliżować życie na wyspach na wiele dni.
Ostrzeżenia dla turystów z Polski
Jeśli planujesz urlop w tym regionie, śledź komunikaty AEMET i lokalnych władz. Calima może pojawić się nagle, a jej skutki – od upału po problemy z oddychaniem – są realnym zagrożeniem.