Nauczycielka przez półtora roku miała wykorzystywać seksualnie ucznia. Grożą jej poważne konsekwencje

Oskarżenia o przestępstwa seksualne wobec małoletniego

Rzecznik krakowskiej prokuratury Tomasz Waszczuk przekazał, że Katarzyna K. usłyszała dwa zarzuty dotyczące lat 2021–2023. Według ustaleń śledczych:

przez około 18 miesięcy miała dopuszczać się wykorzystywania seksualnego ucznia, który nie miał jeszcze 15 lat,

po tym czasie – gdy chłopiec osiągnął już ten wiek – miało dojść do nadużycia zaufania.

Śledczy podkreślają, że materiał dowodowy był na tyle obszerny, iż zdecydowano o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Nauczycielka zaprzecza

Katarzyna K. nie przyznała się do żadnego z zarzucanych jej czynów. W swoich wyjaśnieniach – jak informuje prokuratura – zaprzeczyła, by jej relacja z uczniem miała jakikolwiek intymny charakter.

Jej obrońcy mają przekonywać, że oskarżenia są wynikiem „nadinterpretacji” i „fałszywych sugestii”, jednak to sąd oceni, które wersje wydarzeń są wiarygodne.

Środki zapobiegawcze

Gdy sprawa wyszła na jaw, prokuratura zastosowała wobec nauczycielki kilka środków zapobiegawczych:

poręczenie majątkowe – 20 tys. zł,

dozór policji,

zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i jego rodziną,

zawieszenie w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

To oznacza, że kobieta nie może wrócić do pracy w szkole do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Katarzyna K. stanie przed sądem

Proces Katarzyny K. odbędzie się przed Sądem Rejonowym w Wadowicach. Jeśli sąd uzna ją za winną, grożą jej poważne konsekwencje karne, a także dożywotni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie