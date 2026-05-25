Nauczycielka przez półtora roku miała wykorzystywać seksualnie ucznia. Grożą jej poważne konsekwencje

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
Adrian Teliszewski
2026-05-25 17:11

Wadowicka nauczycielka Katarzyna K. została oskarżona o wykorzystywanie seksualne małoletniego ucznia oraz nadużycie zaufania – ustaliła krakowska prokuratura. Śledczy twierdzą, że relacja miała trwać blisko półtora roku. Kobieta wszystkiemu stanowczo zaprzecza. Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Sąd

i

Sędzia w czarnej todze i złotym łańcuchu, z młotkiem w dłoni, uderza w podkładkę, obok otwarta księga kodeksu. Wyrok w aferze WGI i inne istotne informacje można znaleźć na portalu Super Biznes.

Oskarżenia o przestępstwa seksualne wobec małoletniego

Rzecznik krakowskiej prokuratury Tomasz Waszczuk przekazał, że Katarzyna K. usłyszała dwa zarzuty dotyczące lat 2021–2023. Według ustaleń śledczych:

  • przez około 18 miesięcy miała dopuszczać się wykorzystywania seksualnego ucznia, który nie miał jeszcze 15 lat,
  • po tym czasie – gdy chłopiec osiągnął już ten wiek – miało dojść do nadużycia zaufania.

Śledczy podkreślają, że materiał dowodowy był na tyle obszerny, iż zdecydowano o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Nauczycielka zaprzecza

Katarzyna K. nie przyznała się do żadnego z zarzucanych jej czynów. W swoich wyjaśnieniach – jak informuje prokuratura – zaprzeczyła, by jej relacja z uczniem miała jakikolwiek intymny charakter.

Jej obrońcy mają przekonywać, że oskarżenia są wynikiem „nadinterpretacji” i „fałszywych sugestii”, jednak to sąd oceni, które wersje wydarzeń są wiarygodne.

Polecany artykuł:

Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Pociąg uderzył w ciężarówkę

Środki zapobiegawcze

Gdy sprawa wyszła na jaw, prokuratura zastosowała wobec nauczycielki kilka środków zapobiegawczych:

  • poręczenie majątkowe – 20 tys. zł,
  • dozór policji,
  • zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i jego rodziną,
  • zawieszenie w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

To oznacza, że kobieta nie może wrócić do pracy w szkole do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Katarzyna K. stanie przed sądem

Proces Katarzyny K. odbędzie się przed Sądem Rejonowym w Wadowicach. Jeśli sąd uzna ją za winną, grożą jej poważne konsekwencje karne, a także dożywotni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
MISZALSKI ODWOŁANY W REFERENDUM. BĘDZIE EFEKT DOMINA? | PORANNA ROZMOWA VOX FM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WADOWICE
NAUCZYCIELKA
PROKURATURA
SĄD
AKT OSKARŻENIA