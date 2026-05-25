Dramat podczas fety Wisły Kraków. 11-latka trafiona petardą trafiła do szpitala

Wojciech Kulig
2026-05-25 9:56

Tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Wśród tłumu i odpalanych materiałów pirotechnicznych doszło jednak do dramatycznego zdarzenia z udziałem dziecka. Sprawę wyjaśnia policja.

Niedzielny wieczór w Krakowie upłynął pod znakiem wielkiego świętowania. Kibice Wisły Kraków tłumnie wyszli na ulice miasta, celebrując powrót drużyny do PKO Ekstraklasy po kilku sezonach przerwy. W centrum pojawiły się tysiące osób, a atmosfera była bardzo żywiołowa. Niestety, podczas fety doszło do groźnego incydentu z udziałem dziecka.

Tłumy kibiców i materiały pirotechniczne w centrum Krakowa

Rynek Główny oraz okoliczne ulice szybko zapełniły się sympatykami „Białej Gwiazdy”. W czasie świętowania odpalano race i petardy, a hałas oraz gęsty tłum sprawiły, że służby miały pełne ręce pracy. Według organizatorów i policji, w wydarzeniu mogły uczestniczyć dziesiątki tysięcy osób.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców i kibiców czuwało około 500 policjantów.

11-letnia dziewczynka trafiła do szpitala

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wieczorem. Jak informują służby, poszkodowana została 11-letnia dziewczynka, która doznała obrażeń głowy po wybuchu petardy.

- Po godzinie 20. wpłynęło zgłoszenie o 11-letniej dziewczynce poszkodowanej w wyniku wybuchu petardy. Miała rozcięte czoło, została zabrana karetką do szpitala. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia

- przekazali policjanci w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Portal podaje, że dziewczynka była pod opieką ojca. Na razie nie ustalono, czy rodzina brała udział w świętowaniu awansu Wisły Kraków, czy znalazła się w centrum miasta z innego powodu.

Policja prowadzi wyjaśnienia

Funkcjonariusze analizują obecnie przebieg zdarzenia i ustalają, w jaki sposób doszło do wybuchu petardy. Niewykluczone, że konieczne będzie przejrzenie zapisów monitoringu oraz przesłuchanie świadków obecnych na miejscu.

Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych zgromadzeń i używania materiałów pirotechnicznych w zatłoczonych miejscach.`

