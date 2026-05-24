Wisła Kraków awansowała do PKO BP Ekstraklasy po czterech sezonach spędzonych w Betclic 1. Lidze.

Promocja została zapewniona jeszcze przed ostatnim meczem sezonu, w którym Wisła pokonała u siebie Pogoń Siedlce 2-0.

Fani Białej Gwiazdy świętują powrót swojego zespołu na piłkarskie salony.

Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy! Kibice szaleją ze szczęścia

Po czterech sezonach spędzonych na zapleczu elity, piłkarska Polska będzie świadkiem powrotu do PKO BP Ekstraklasy jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w historii. Wisła Kraków, trzynastokrotny mistrz kraju, w spektakularnym stylu zapewniła sobie awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy. To wydarzenie, na które fani Białej Gwiazdy czekali z utęsknieniem, będące zwieńczeniem trudnej drogi.

Ostatni mecz sezonu w Betclic 1. Lidze, wygrany przed własną publicznością z Pogonią Siedlce 2-0, był jedynie formalnością, symbolicznym przypieczętowaniem sukcesu, który został wywalczony znacznie wcześniej. W Krakowie zapanowała euforia, a na ulicach miasta widać prawdziwe piłkarskie święto. Kibice, którzy przez lata wiernie wspierali swój klub w trudnych chwilach, wreszcie mają powód do radości i dumy. Powrót do PKO BP Ekstraklasy to nie tylko sportowy sukces, ale także szansa na odbudowę prestiżu i pozycji, którą Wisła Kraków przez dekady budowała w polskim futbolu.

Długa droga Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Jak Biała Gwiazda wróciła na szczyt?

Spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej w 2022 roku był szokiem dla całego środowiska piłkarskiego i bolesnym ciosem dla kibiców. Od tego momentu Biała Gwiazda musiała mierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością Betclic 1. Ligi, gdzie rywalizacja jest niezwykle zacięta, a powrót do elity bywa często drogą przez mękę. Przez te lata klub przechodził przez różne fazy – od rozczarowań, przez momenty nadziei- takie jak zdobycie Pucharu Polski, aż po obecny triumf. Zmiany w zarządzie, sztabie szkoleniowym i składzie drużyny były na porządku dziennym. Jednak to determinacja i konsekwentna praca, zwłaszcza w ostatnim sezonie, doprowadziły do upragnionego celu. Wisła zakończyła sezon na pierwszym miejscu w Betclic 1. Lidze, zdobywając 71 punktów w 34 spotkaniach. Wygrała 20 meczów, zremisowała 11 i poniosła tylko 3 porażki (w tym walkower ze Śląskiem Wrocław).

Teraz czas na świętowanie. Kibice już zaczęli spektakularną fetę w Krakowie, która pewnie zakończyła się dopiero nad ranem, a może i później. Zobaczcie, jak fani celebrują sukces ukochanego klubu.

