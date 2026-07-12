Zmarł republikański senator Lindsey Graham. Miał 71 lat
Amerykański senator Lindsey Graham zmarł w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie - poinformowało jego biuro. Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 r. reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów. Miał 71 lat.
Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi, znanym z bliskich kontaktów z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
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Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy, opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Był krytykiem władz Iranu i popierał wojnę z tym państwem.
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