QUIZ. Czy pamiętasz serial "Stawka większa niż życie"? Sprawdź swoją wiedzę

Serial, który przeszedł do historii

Premiera "Stawki większej niż życie" odbyła się ponad pół wieku temu, ale serial wciąż ma wierne grono fanów. Produkcja łączyła sensację, kino wojenne i szpiegowską intrygę, a jej bohaterowie na długo zapadli widzom w pamięć. Historia pełna tajnych misji, niebezpiecznych akcji i walki wywiadów sprawiła, że serial stał się jednym z najważniejszych tytułów w historii polskiej telewizji.

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Pamiętasz wszystkie szczegóły ze "Stawki większej niż życie"?

Niektóre fakty dotyczące "Stawki większej niż życie" zna niemal każdy widz, ale prawdziwi fani potrafią odpowiedzieć także na pytania o mniej oczywiste szczegóły. Czy pamiętasz najważniejsze wydarzenia z serialu? Rozpoznasz bohaterów i twórców? A może szczegóły produkcji nie mają przed tobą tajemnic?

Przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi zarówno pamięć okazjonalnych widzów, jak i osób, które serial znają niemal na pamięć.

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Podejmij wyzwanie!

Przed tobą zestaw pytań o jeden z najbardziej kultowych polskich seriali. Niektóre odpowiedzi mogą wydawać się oczywiste, inne wymagają naprawdę dobrej znajomości "Stawki większej niż życie".

Czy zdobędziesz komplet punktów? Rozwiąż quiz i sprawdź swój wynik!

Czy pamiętasz serial "Stawka większa niż życie"? Pytanie 1 z 12 Jak nazywa się główny bohater serialu? Janek Kos Hans Kloss Kloss von Witzleben Następne pytanie

Znasz serial od pierwszego do ostatniego odcinka? A może pamiętasz tylko najważniejsze sceny? Niezależnie od wyniku, quiz będzie okazją do przypomnienia sobie produkcji, która przez lata zdobyła status prawdziwej klasyki.

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