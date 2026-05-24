QUIZ. "Alternatywy 4" - sprawdź, co wiesz o kultowym serialu. Przetrwasz bez wpadki?

Pomysł na "Alternatywy 4" narodził się przypadkowo - przy odbiorze kluczy do nowego mieszkania. Obserwując chaos przeprowadzki i wszechobecną biurokrację, jeden ze scenarzystów postanowił uchwycić to w scenariuszu. Do realizacji zaangażowany został reżyser, który jak nikt inny potrafił pokazać absurdy PRL-u przez pryzmat komedii.

Prace nad serialem zaczęły się na początku lat 80., ale niemal od razu napotkały poważne przeszkody. Stan wojenny wstrzymał zdjęcia, a po wznowieniu produkcja trafiła pod ścisłą kontrolę cenzury. Część odcinków przez długi czas leżała na słynnej "półce".

Polecamy: QUIZ. Zakupy w PRL. Przetrwasz bez wpadki?

"Alternatywy 4" - kultowy serial

Akcja serialu rozgrywa się w nowo wybudowanym bloku na jednym z warszawskich osiedli - dzielnicy, która w tamtych latach była wielkim placem budowy. Do bloku przy Alternatywy 4 wprowadzają się lokatorzy z różnych środowisk: intelektualiści, robotnicy, kombinatorzy, funkcjonariusze. Każdy z nich wnosi własny bagaż problemów, ambicji i przywar.

Nad całym tym mikroświatem władzę sprawuje gospodarz domu - małostkowy karierowicz, dla którego tytułowy blok stał się królestwem. To właśnie starcia lokatorów z jego samowolą napędzają fabułę kolejnych odcinków.

Rozwiąż także: QUIZ. "Na dobre i na złe" - sprawdź, ile wiesz o serialu z Leśnej Góry

Sprawdź swoją wiedzę

Ile wiesz o serialu "Alternatywy 4"? Kto zagrał najbardziej charakterystyczne postacie? Ile odcinków liczy serial i gdzie naprawdę go kręcono? Odpowiedz na 12 pytań i przekonaj się, czy znasz ten serial tak dobrze, jak myślisz.

"Alternatywy 4" - kultowy serial Stanisława Barei Pytanie 1 z 12 Kto jest autorem scenariusza i reżyserem serialu "Alternatywy 4"? Jerzy Gruza Stanisław Bareja Sylwester Chęciński Następne pytanie

Serial kręcono w prawdziwym bloku, w prawdziwych mieszkaniach i na prawdziwym podwórku. Ekipa przez wiele miesięcy okupowała osiedle, a mieszkańcy - choć nie zawsze entuzjastycznie - współpracowali przy produkcji.

Dziś blok, w którym powstawały zdjęcia, jest prawdziwą atrakcją turystyczną. Na jego ścianie wisi tabliczka z filmowym adresem, a na okolicznych budynkach powstały murale z bohaterami serialu. Lokalizacja na trwałe związała się z historią "Alternatyw 4".

Serial "Alternatywy 4" cieszył się ogromną popularnością, a kolejne odcinki przykuwały do telewizorów miliony ludzi. Z perspektywy czasu produkcja okazała się nie tylko komedią, ale dokumentem epoki. Obrazem systemu, który generował absurd na każdym kroku - i ludzi, którzy nauczyli się w tym absurdzie żyć.

Serial doczekał się statusu kultowego, cytatów wchodzących do języka potocznego i kolejnych pokoleń wielbicieli.