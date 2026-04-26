QUIZ. "Na dobre i na złe" - sprawdź, ile wiesz o serialu z Leśnej Góry

Wyjątkowy szpital z "Na dobre i na złe"

7 listopada 1999 roku TVP2 zaprosiła widzów do fikcyjnego miasteczka pod Warszawą. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten szpital zagości w polskich salonach na ponad ćwierć wieku. Dziś "Na dobre i na złe" to jeden z najdłużej emitowanych seriali medycznych na świecie - i wciąż trzyma się świetnie.

Początkowo fabuła skupiona była na trójce przyjaciół ze studiów medycznych, którzy razem trafili do Leśnej Góry. Ich miłości, kłótnie i przypadki medyczne przyciągały przed telewizory miliony widzów.

Bohaterowie, których nie da się zapomnieć

Dla wielu fanów serce całego serialu biło w jednej parze - Zosi i Kubie. Ich burzliwa miłość, wspólne decyzje, rodzinne dramaty i trudne chwile - to właśnie te wątki wzruszały i trzymały w napięciu całą Polskę przez lata. Kiedy w końcu zniknęli z ekranu, widzowie długo nie mogli się z tym pogodzić. Na szczęście Leśna Góra nigdy nie stała pusta. Kolejne pokolenia lekarzy pisały nowe rozdziały tej historii - i robią to do dziś.

Myślisz, że znasz ten serial na wylot? A może oglądałeś go kątem oka przy obiedzie i pamiętasz tylko tyle, że "coś się działo w jakimś szpitalu"? Bez obaw - nasz quiz jest dla każdego.

"Na dobre i na złe" - sprawdź, ile wiesz o serialu z Leśnej Góry Pytanie 1 z 12 Kiedy wyemitowano pierwszy odcinek serialu? 7 listopada 1997 7 listopada 1999 3 marca 2000 Następne pytanie

Co teraz dzieje się w Leśnej Górze?

Serial trwa nieprzerwanie od 1999 roku i nic nie wskazuje na to, żeby miał zwalniać. Kolejne sezony przynoszą nowe twarze, nowe romanse i nowe dramaty na oddziałach - ale klimat pozostaje ten sam: ludzkie sprawy przeplatają się z medyczną codziennością, a widzowie regularnie wracają do Leśnej Góry jak do starego znajomego. Jeśli jeszcze nie nadgoniłeś zaległości – TVP VOD czeka. A jeśli uważasz się za prawdziwego fana - najpierw sprawdź się w naszym quizie.