Nowy kapitan w "Kocham Cię, Polsko!". Jest znany z "Pytania na śniadanie". Kogo zastąpi?

Łukasz Kadziewicz kapitanem w "Kocham Cię, Polsko!"

Wszystko już jasne. To Łukasz Kadziewicz zostanie nowym kapitanem drużyny w popularnym programie "Kocham Cię, Polsko!". Informację przekazały Wirtualne Media, które dowiedziały się o zmianie w obsadzie teleturnieju w dzień rozpoczęcia nagrań nowego sezonu. Wiadomo było, że w gronie gwiazd programu pojawi się nowa osoba. Wszystko dlatego, że z udziału zrezygnował Filip Gurłacz. Teraz wiemy już, że zastąpi go Łukasz Kadziewicz, który dołaczył do Telewizji Polskiej w 2025 roku. Wydaje się idealną osobą, ponieważ to sportowiec, który wielokrotnie był reprezentantem naszego kraju. Jak poradzi sobie w "Kocham Cię, Polsko!"? Dowiemy się jesienią 2026!

ZOBACZ TAKŻE: Gurłacz wybuchł! Nie chce, żeby pytali go o Kaczorowską

Marzena Rogalska o powrocie do "Kocham Cię Polsko"

Produkcja nie miała wątpliwości!

Pierwsze informacje o możliwym udziale Łukasza Kadziewicza w "Kocham Cię, Polsko!" przekazywał Pudelek. Serwis dotarł do informatora z produkcji, który wyjaśnił ten wybór.

Wybór był dość naturalny. Świetnie wypadł w swoim odcinku, a do tego jest jednym z ulubionych prowadzących "Pytania na śniadanie". Produkcja bardzo dobrze go oceniała, dlatego szybko pojawił się pomysł, by zaproponować mu rolę kapitana. Łukasz od razu podchwycił temat i bez wahania zgodził się dołączyć do programu.

11

Łukasz Kadziewicz: od sportowca do gwiazdy TVP

Łukasz Kadziewicz to były polski siatkarz, środkowy bloku, reprezentant Polski i medalista mistrzostw świata z 2006 roku. Występował m.in. w klubach Jastrzębski Węgiel, AZS Olsztyn i PGE Skra Bełchatów. Po zakończeniu kariery sportowej został komentatorem telewizyjnym i ekspertem siatkarskim, współpracując m.in. z Polsatem Sport. Później poszedł o krok dalej. Przełomowym momentem dla jego kariery telewizyjnej był rok 2025, kiedy dołączył do Telewizji Polskiej. Aktualnie jest prowadzącym magazynu "Pytanie na śniadanie", a jego programową partnerką jest Agnieszka Woźniak-Starak.