Gurłacz wybuchł! Nie chce, żeby pytali go o Kaczorowską

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-18 15:59

Filip Gurłacz ma już dość powracającego jak bumerang tematu jego relacji z Agnieszką Kaczorowską. Aktor wprost przyznał, że nie zamierza więcej odpowiadać na pytania w tej sprawie. Choć od zakończenia ich wspólnej przygody w "Tańcu z Gwiazdami" minął już rok, medialne spekulacje wciąż nie cichną. Teraz Gurłacz stawia sprawę jasno. Zrobiło się niemiło!

W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska stworzyli duet, o którym mówiło się niemal bez przerwy. Widzowie śledzili nie tylko ich postępy na parkiecie, ale także atmosferę, jaka panowała między nimi poza kamerami. Komentarze i domysły szybko zaczęły żyć własnym życiem, a plotki o rzekomym romansie przykryły taneczne umiejętności pary. Sytuacja stała się na tyle intensywna, że podczas finału programu aktor publicznie podkreślił, jak ważną rolę w jego życiu odgrywa żona i rodzina. Ten gest miał jednoznacznie uciąć spekulacje i zamknąć temat niedomówień.

Choć wielu fanów wierzyło, że znajomość Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej przekształci się w trwałą przyjaźń - rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Wkrótce po zakończeniu programu ich internetowe interakcje zniknęły, co tylko podsyciło kolejne domysły.

Dziś drogi zawodowe obojga znów przecinają się w przestrzeni publicznej. Filip Gurłacz dołączył do grona uczestników programu "Kocham Cię, Polsko" w TVP 2, podczas gdy Agnieszka Kaczorowska nadal pozostaje związana z Telewizją Polską, m.in. poprzez serial "Klan". To wystarczyło, by temat ich relacji powrócił podczas konferencji prasowej promującej nowy projekt.

Gurłacz nie krył zniecierpliwienia. Jeszcze przed wywiadami zaznaczył, że nie będzie odpowiadał na pytania dotyczące tancerki. Podkreślił, że medialne sugestie i nagłówki, które sugerowały coś więcej niż zawodową relację, były dla niego krzywdzące. Jego zdaniem temat został rozdmuchany do granic możliwości i funkcjonował w przestrzeni publicznej w sposób, który nie miał wiele wspólnego z rzeczywistością.

Nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące Agnieszki - w ogóle, żadnych - miał powiedzieć przed rozmową z "Faktem".

Aktor przyznał, że wspomina udział w tanecznym show z sympatią, jednak atmosfera wokół rzekomego romansu sprawiła, że całe doświadczenie bywa dziś trudne do oddzielenia od medialnego szumu. Zaznaczył, że skoro plotki nie wygasły samoistnie, on sam musi postawić wyraźną granicę i chronić swoje życie prywatne.

Ciągnie się ten temat za nami i te pomówienia, które w tytułach wcale na pomówienia nie wyglądają, ciągną się za nami jak smród po gaciach. Jeżeli media nie są w stanie wyciszyć tego wątku, a szkoda, bo ja bardzo bym chciał o Agnieszce opowiadać i miło wspominam tę historię, to niestety ja muszę postawić granicę. Więc bardzo mi przykro. Proszę mnie o Agnieszkę nie pytać - powiedział na zakończenie Gurłacz.

