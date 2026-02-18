Doda reaguje na komentarze, że nie poniosła konsekwencji. Mocne słowa gwiazdy

Spis treści
Doda to niekwestionowana ikona polskiej sceny muzycznej, która od lat elektryzuje opinię publiczną. Jej burzliwe życie uczuciowe to gotowy scenariusz na film, a medialne wojny z Agnieszką Woźniak-Starak czy Justyną Steczkowską przeszły już do legendy rodzimego show-biznesu. Ostatnio jednak atmosfera wokół piosenkarki zgęstniała. Wszystko za sprawą serii wywiadów jej byłego męża, Emila Stępnia, które sprowokowały w sieci lawinę nieprzychylnych komentarzy. Internauci zaczęli głośno zastanawiać się, czy artystka kiedykolwiek zapłaciła za swoje afery. Czy show-biznes faktycznie przymyka oko na jej wybryki?
Doda zapewnia, że poniosła karę za afery
Wokalistka postanowiła uciąć te spekulacje raz na zawsze przy okazji promocji swojego serialu. W rozmowie z reporterem serwisu Eska.pl, gwiazda odniosła się do zarzutów o bezkarność, nie kryjąc przy tym sporego zaskoczenia taką narracją internautów. Przypomniała niedowiarkom, że wcale nie jest pupilką wszystkich mediów, wyliczając bolesne bany w stacjach telewizyjnych, które dotknęły ją zarówno u nadawców publicznych, jak i komercyjnych.
Co? Jak nie poniosłam? Nie występowałam w TVN-ie przez 10 lat, nie występowałam w Telewizji Polskiej przez 10 lat. Nie mogłam występować na festiwalach, miałam zablokowane 2/3 mojej muzyczno-estradowej drogi. Większość spraw w sądzie wygrywam, ale te, które przegrywam, są dosyć dotkliwe. Ponoszę te konsekwencje. Nie rozumiem, jakie jeszcze miałabym ponieść. Mam wrażenie, że ludziom brakuje takiego zezwierzęcenia jak za czasów Cezara i walk gladiatorów, że lud żąda krwi, ukamienowania, zniszczenia, skopania leżącego. Wtedy mieliby satysfakcję, że ktoś nie jest w stanie się podnieść. Jak ktoś ma godność i cały czas idzie do przodu, mimo swoich porażek i problemów cały czas prze, to ich to tak drażni, że szok - wyliczała w wywiadzie dla ESKA.pl.