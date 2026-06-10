Filip Chajzer zamieszkał z młodziutką narzeczoną. W Krakowie remontuje dla nich mieszkanie

Filip Chajzer w Krakowie zmienia swoje życie

Po głośnych skandalach Filip Chajzer (41 l.) postanowił odmienić swoje życie. Rozwiązania swoich problemów szukał w wierze. Były gwiazdor TVN-u chętnie mówi o swoim nawróceniu. W miniony weekend przyjął sakrament bierzmowania. Kolejną ważną zmianą w jego życiu jest zmiana miejsca zamieszkania.

Filip Chajzer kilka miesięcy temu przeprowadził się do Krakowa. Początkowo wynajmował mieszkanie na urokliwym Kazimierzu. W stolicy Małopolski tak bardzo mu się spodobało, że postanowił zainwestować we własne cztery kąty. Niedawno w rozmowie z magazynem "Viva!" wyznał, że chętnie spaceruje ze swoim psem po Parku Bednarskiego na krakowskim Podgórzu. To właśnie w jego okolicach postanowił zamieszkać.

"Od pierwszego wejścia przez te drzwi powiedziałem: "Panie Boże, błagam, spraw, żeby to było moje mieszkanie" - tak mówił o swoim wymarzonym "M".

Obecnie trwa generalny remont mieszkania, który Filip relacjonuje na Instagramie. Jego fani pomagali mu wybrać m.in. podłogę czy kanapę. Wygląda na to, że dziennikarz, który niedawno dołączył do ekipy "Halo, tu Polsat", szykuje swoje gniazdko nie tylko dla siebie. Niedawno w jego życiu pojawiła się tajemnicza Blanka.

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Filip Chajzer zamieszkał z młodziutką narzeczoną

Filip Chajzer poznał swoją ukochaną w warszawskim studiu podczas nagrywania swojego podcastu. Nowy związek prezentera wzbudził ogromne kontrowersje głównie za sprawą sporej różnicy wieku. Syn Zygmunta Chajzera (72 l.) w tym roku skończy 42 lata. Z kolei Blanka ma niespełna 20 lat. Para spotyka się od kilku miesięcy, a już zdążyła się zaręczyć.

Teraz przyszła pora na kolejny krok. Jak informuje Pudelek, młodziutka narzeczona poszła w ślady swojego ukochanego i porzuciła Warszawę na rzecz Krakowa. Kilka dni temu Blanka miała wprowadzić się do Filipa Chajzera.

Kilka dni temu Bianka przeprowadziła się do Krakowa, gdzie od pewnego czasu mieszka Filip - przekazała osoba z otoczenia pary.

Część fanów celebryty wzięła jego niedawne bierzmowanie za zapowiedź rychłego ślubu. Zakochani ponoć rozmawiają i o tym kroku, ale partnerka Filipa na razie "studzi jego zapędy".

W ich rozmowach coraz częściej pojawia się temat ślubu - w końcu są już zaręczeni - jednak Bianka na razie studzi jego zapędy w tej kwestii - twierdzi tajemnicy informator.

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Ukochana Filipa Chajzera pogodziła się z matką?

Na związek Filipa Chajzera i Blanki początkowo nieprzychylnie patrzyła rodzina młodej kobiety. Kilka tygodni mama 19-latki pojawiła się na wydarzeniu promującym nową książkę dziennikarza. W sali pełnej ludzi zarzuciła mu, że utrudnia dziewczynie kontakt z rodziną. Sam 41-latek nie widzi w nowym związku nic gorszącego.

To nie jest to, co mówiła ta pani. Wiem, że ma stały kontakt z Bianką, ale nie chcę wchodzić w sytuację rodzinną, bo też nie muszę jej znać, tak? Nie chciałbym o niej opowiadać - mówił w rozmowie z portalem Kozaczek.pl.

Według doniesień Pudelka, narzeczona Chajzera przed przeprowadzką postanowiła dojść do porozumienia z matką. Kobieta jednak nadal "z niepokojem patrzy na ten związek".

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