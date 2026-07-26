Doda ujawnia swoją dokładną wagę. Nie miała problemu z tym, by podać liczbę - nawet z miejscem po przecinku

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
Maksymilian Kluziewicz
2026-07-26 12:48

Dorota Rabczewska od dawna imponuje nieskazitelną sylwetką. Wokalistka regularnie trenuje, a ostatnio stworzyła nawet autorski obóz sportowy. W wywiadzie udzielonym portalowi Eska.pl artystka zdradziła co do grama swoją aktualną wagę. Kilka tygodni wcześniej pochwaliła się w sieci, że celowo zbudowała dodatkową masę mięśniową.

Ile waży Doda?

Często wpisywanym hasłem w wyszukiwarce Google jest pytanie o dokładną masę ciała Dody. Piosenkarka chętnie prezentuje wyrzeźbioną figurę i nigdy nie ukrywała, że aktywność fizyczna to ważny element jej życia. Zafascynowana sportem od najmłodszych lat artystka zorganizowała niedawno autorski wyjazd pod nazwą Doda Mega Camp. Projekt skupiał się w równym stopniu na budowaniu sprawności fizycznej organizmu, jak i na dbałości o równowagę psychiczną uczestniczek. Podczas wyjazdu kobietom zapewniono profesjonalne konsultacje z trenerką personalną, doświadczoną dietetyczką oraz psycholożką.

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Doda
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Podczas niedawnej rozmowy z portalem Eska.pl piosenkarka rozwiała ostatecznie wątpliwości fanów dotyczące jej sylwetki. Nieco wcześniej gwiazda podzieliła się na platformie TikTok informacją o celowym zwiększeniu masy ciała, w wyniku czego wypracowała dodatkowe trzy kilogramy samych mięśni. Wokalistka od dłuższego czasu bardzo rygorystycznie pracowała nad tym, aby minimalnie powiększyć swoje gabaryty. I w zeszłym, i w tym opowiadała o swoich dietetycznych postępach za pośrednictwem oficjalnego profilu na Instagramie.

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To naprawdę niewiarygodne, że 3 kilo plus daje dla buzi taki efekt odmłodnienia. Bardzo się cieszę, że zrobiłam nadwyżkę kaloryczną. Każdy, kto mnie śledzi tu na Instagramie, wie, że starałam się przytyć od 2-3 miesięcy, więc jestem bardzo szczęśliwa, spokojna i mam też apetyt, więc to od razu widać na twarzy. Cieszę się, że tak ładnie wyglądam - informowała gwiazda.

Doda zdradza dokładną wagę w wywiadzie dla portalu Eska

Od samego początku swojej obecności w polskim show-biznesie Dorota Rabczewska traktowała swój wizerunek fizyczny jako ważny element strategii marketingowej. Wokalistka wielokrotnie pojawiała się na okładkach pism dla mężczyzn i budziła ogromne emocje swoimi odważnymi stylizacjami na scenie. Upływający czas nie wpłynął na jej podejście do ekspozycji ciała. Doda wciąż chętnie dzieli się w sieci wypracowanymi na siłowni i w kuchni rezultatami. Jej aktualna forma sportowa budzi wielkie uznanie internautów. Wypowiadając się dla Eski piosenkarka w końcu szczerze poinformowała, co obecnie wskazuje jej waga.

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53,3kg - powiedziała bez owijania w bawełnę.

Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!

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