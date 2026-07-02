Doda pokazała, czym nakarmi kursantki na swoim campie. Ile trzeba zapłacić? Gwiazda zgarnie sporą sumkę. Wciąż są miejsca, ale... na 2. edycję

Pierwszy camp Dody lada dzień. Miejsc już dawno brak, ale szykuje się kolejna edycja!

Doda nie poprzestaje na śpiewaniu, teraz będzie działać w fitnessie. Pierwsza edycja jej obozu sportowego odbędzie się w między 12 a 17 lipca w luksusowym Heron Live Hotel. To właśnie tam uczestnicy mają przejść prawdziwą metamorfozę - nie tylko fizyczną, ale także mentalną. Jak podkreślają organizatorzy, nie będzie to zwykły fitness camp. Hasło przewodnie brzmi: "To nie jest zwykły obóz. To transformacja".

Za udział trzeba jednak słono zapłacić. Cena wynosi 7500 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym. Osoby, które wolą pokój jednoosobowy, muszą dopłacić 2640 zł, co oznacza, że całkowity koszt przekracza 10 tys. zł. W cenie zawarto pięć noclegów, pełne wyżywienie, codzienne treningi, warsztaty, wykłady oraz wieczorne atrakcje. Nad wszystkim osobiście ma czuwać Doda!

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Program campu jest bardzo intensywny. Na uczestników czekają treningi siłowe, pilates, stretching i zajęcia cardio prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Doda zapowiedziała również ćwiczenia oddechowe, praktyki relaksacyjne oraz wykłady poświęcone psychologii, budowaniu zdrowych nawyków, higienie umysłu i ziołolecznictwu (Doda niedawno pokazała się w słowiańskim wydaniu i wspomniała wówczas o ziołach jako o podstawie). W planie znalazły się także zajęcia z samoobrony. Wszystko po to, by zadbać jednocześnie o ciało, głowę i energię życiową.

Choć cena wzbudziła gorącą dyskusję w internecie, zainteresowanie okazało się ogromne. Liczba miejsc była ograniczona (mówiło się o 50), a zapisy zakończyły się błyskawicznie, właściwie zaraz po ich ogłoszeniu. Wygląda na to, że fani Dody są gotowi zapłacić niemałe pieniądze za kilka dni treningów i możliwość spędzenia czasu u boku swojej idolki.

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Będzie druga edycja!

Choć Doda nie chwali się za bardzo drugą edycją obozu, wiadomo, że ta się odbędzie. Gwiazda wspomniała o campie na InstaStory, a na stronie wydarzenia już można się rejestrować i, z tego, co udało nam się dowiedzieć, wciąż są miejsca, ale, uwaga, cena jest jeszcze wyższa. Za wyjazd w dniach 11-16 października należy wyłożyć kwotę 8100 zł, a za pobyt w pokoju jednoosobowym 10 740 zł. To oznacza, że gwiazda znów zgarnie sporą sumę! W obozie weźmie przecież udział kilkadziesiąt osób.

Tak Doda będzie karmić swoje kursantki

Gwiazda w sieci ujawniła, jak zamierza dbać o podniebienia swoich kursantek. Śmiała się z chleba z dżemem na innych obozach i pokazała swoje propozycje.

Jak widzę biały chleb i dżem na innych campach sportowych, to nie dziwię się, że chcecie przyjechać na mój.

Menu na Doda Mega Camp 2026 jest znacznie bardziej rozbudowane niż standardowa dieta obozowa. Piosenkarka opublikowała przykładowy jadłospis, z którego wynika, że uczestnicy mogą liczyć na trzy posiłki dziennie oraz zdrowe przekąski i napoje.

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Na śniadanie przewidziano bogaty bufet, m.in.:

pieczywo (także bezglutenowe), wędliny premium, w tym pieczony rostbef cielęcy, wędzoną kaczkę i kiełbasę z dzika, wędzonego łososia, kozi twarożek i marynowane tofu, świeże warzywa i sałatki, jajecznicę, szakszukę, jajka po turecku, jajka sadzone oraz omlety przygotowywane na żywo przez kucharza, desery bez cukru (codziennie 3 rodzaje), m.in. ciasta bezglutenowe, muffiny jaglane i chia z mlekiem kokosowym oraz owocami.

Piszecie, że jesteście w szoku śniadaniem. To kolacja was zmiecie z planszy - stwierdziła Doda w sieci.

Lunche i kolacje również mają mieć charakter premium. W menu pojawiają się m.in.: tatar, steki, sandacz, pieczona perliczka, gulasz z jelenia, ryby i dania wysokobiałkowe, dania wegetariańskie i wegańskie. Do posiłków serwowane będą także witaminowe shoty, napary ziołowe, mleka roślinne, kawa, herbata i woda.

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