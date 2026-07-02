Bagi i Magdalena Tarnowska na Open'erze. Para świetnie bawi się na festiwalu! [ZDJĘCIA]

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-02 13:40

Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska zostawili stolicę na rzecz Trójmiasta. Para wybrała się na tegoroczny Open'er Festival. W sieci chętnie relacjonowali swój pobyt – tancerka bawiła się na koncercie światowej gwiazdy, a influencer poświęcił czas swoim fanom.

Bagi i Magda Tarnowska na Open'er Festival 2026

Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska na początku lipca zdecydowali się na wyjazd nad polskie morze. Jedna z najbardziej lubianych par krajowego show-biznesu spakowała bagaże i pojechała na słynny festiwal muzyczny, który odbywa się na Lotnisku Gdynia-Kossakowo. To właśnie w Trójmieście ma miejsce kolejna odsłona Open'er Festivalu. Zjawia się tam co roku wiele znanych postaci, jednak to właśnie obecność Bagiego i Madzi przyciąga wzrok. Fani od dłuższego czasu kibicują ich relacji, w której iskrzyło już podczas występów w telewizyjnym show tanecznym. Zamiast choreografii na parkiecie, teraz oddają się zabawie do utworów największych zagranicznych artystów. W mediach społecznościowych można było dostrzec, jak Magda Tarnowska świetnie bawiła się podczas występu Zary Larsson, natomiast jej partner chętnie fotografował się ze spotkanymi na terenie imprezy sympatykami.

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Znane twarze na Open'erze 2026

Obecność Mikołaja Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej to tylko ułamek gwiazdorskiej frekwencji podczas trwającego w Gdyni Open'er Festival 2026. Już pierwszego dnia na terenie wydarzenia można było spotkać Annę i Roberta Lewandowskich, a także Marinę Łuczenko-Szczęsną w towarzystwie Wojciecha Szczęsnego. Na lotnisku pojawiły się również czołowe polskie influencerki modowe, które traktują tego typu imprezy jako szansę na zaprezentowanie oryginalnych ubiorów. Wśród festiwalowiczów dostrzeżono Maffashion oraz Jessicę Mercedes, a także związaną z muzyką dziennikarkę Gabi Drzewiecką. Scenę uświetniła swoim występem Helena Englert, a w tłumie wspierała ją mama, aktorka Beata Ścibakówna. To jednak dopiero start tej wielkiej muzycznej imprezy, więc lista celebrytów z pewnością ulegnie wydłużeniu w kolejnych dniach.

Uśmiechnięci Bagi i Magdalena Tarnowska. Na miniaturach Magda na festiwalu i w aucie. O Open'erze przeczytasz na SE.
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