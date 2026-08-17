Strzelanina w Hiszpanii! Egzekucja na kobiecie w 8. miesiącu ciąży, jej matce i 16-latku. Wszyscy nie żyją

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-08-17 19:24

W miejscowości Isla Cristina w Andaluzji na południu Hiszpanii doszło do strzelaniny. Nieznani sprawcy oddali kilka strzałów w stronę grupy osób i trafili co najmniej kilka z nich. Wśród ofiar śmiertelnych znalazła się kobieta w 8. miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-letni chłopak. Cała trójka zginęła na miejscu. Trwa śledztwo mające na celu wyjaśnić okoliczności zdarzenia i złapanie sprawców.

Masowa strzelanina podczas festiwalu! Świadkowie usłyszeli huki, są ofiary śmiertelne i ranni
Autor: Pixabay.com

Kobieta w ósmym miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-latek ponieśli śmierć w wyniku strzelaniny w miejscowości Isla Cristina w Andaluzji na południu Hiszpanii – poinformowała w poniedziałek (17 sierpnia) agencja EFE. Jak opisuje Polska Agencja Prasowa, na moment przygotowywania tego materiału, sprawców nadal nie zatrzymano. W wyniku strzelaniny w prowincji Huelva ranni zostali także: 18-latek, który w ciężkim stanie przebywa w szpitalu, i mężczyzna, którego stan nie stwarza zagrożenia dla życia.

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- Do tragedii doszło w niedzielę późnym wieczorem, kiedy zakapturzeni napastnicy na motorze oddali „wiele strzałów” w kierunku grupy mieszkańców, którzy spotkali się na ulicy. Po ataku sprawcy uciekli i podpalili pojazd w pobliskim sosnowym lesie naprzeciwko kempingu. Ogień został ugaszony przez właścicieli okolicznych gospodarstw rolnych oraz strażaków, zanim samochód całkowicie spłonął - relacjonuje PAP.

Według portalu "20 minutos", śledczy pracują m.in. nad hipotezą, że może chodzić o porachunki między dwiema rodzinami, związane ze strzelaniną, do której doszło we wrześniu 2024 roku w Huelvie. W tamtym zdarzeniu zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Śledczy nie wykluczają, że najnowsza zbrodnia mogła być zemstą.

Agencja EFE zaznaczyła, że 16-latek, który zginął, nie był związany z dwiema kobietami, które zostały zastrzelone. 

Źródło: PAP

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