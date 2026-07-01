Takiego widoku Ścibakówna długo nie zapomni! Córka w rajstopie zrobiła furorę na Open'erze

Tak wygląda nowa gwiazda festiwali! Helena Englert zachwyciła figurą i odważnym stylem

Open'er Festival od lat jest miejscem, gdzie liczy się nie tylko muzyka, ale również moda. Gwiazdy chętnie eksperymentują ze stylizacjami, stawiając na odważne kroje i nietypowe rozwiązania. W tym roku jedną z najbardziej komentowanych postaci okazała się Helena Englert. Córka Beaty Ścibakówny i Jana Englerta pojawiła się na scenie, prezentując własny materiał muzyczny. Młoda gwiazdka wyróżniała się na tle festiwalowych stylizacji.

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Helena Englert zaszalała na Open'erze! Kusa stylizacja odsłoniła więcej, niż planowała?

Helena Englert postawiła na bardzo odważny, sceniczny look. Krótkie spodenki mocno podkreślały jej szczupłą sylwetkę. Górę stroju stanowił biały top o bardzo oryginalnej formie, który wcześniej z pewnością był rajstopami przerobionymi na bluzkę.

Bez względu na to czy wam się podoba czy nie, jedno jest pewne - Helena skutecznie przyciągnęła spojrzenia i sprawiła, że po jej występie mówić się będzie znacznie więcej niż tylko o muzyce.

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Na widowni nie zabrakło wyjątkowego wsparcia. Wśród publiczności bawiła się Beata Ścibakówna, która z ogromnym zaangażowaniem obserwowała występ córki. Aktorka śpiewała razem z publicznością, uśmiechała się i wyraźnie przeżywała każdą chwilę koncertu. Widać było, że jest niezwykle dumna z Heleny i z radością kibicuje jej na muzycznej drodze.

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