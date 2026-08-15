Niedawno się ożenił, teraz się bawił na poprawinach w Mrągowie! Rafał Brzozowski wśród gwiazd Festiwalu Weselnych Przebojów

Rafał Brzozowski to świeżo upieczony mąż. O jego ślubie było głośno

Obok tego piosenkarza trudno przejść obojętnie, więc nic dziwnego, że cała Polska z dużym zainteresowaniem śledziła doniesienia o jego ślubie. Rafał Brzozowski nie wspominał zbyt wiele o swoim życiu osobistym, dlatego wieści o ożenku okazały się sporą sensacją! 45-letni gwiazdor stanął wraz z ukochaną Heleną przed ołtarzem dwa tygodnie temu, 1 sierpnia. Dwudniowe przyjęcie kosztowało krocie, ale tuż po nim nie było czasu na odpoczynek ani tym bardziej na dalekie podróże.

TYLKO U NAS: Rafał Brzozowski z żoną Heleną na niepublikowanych zdjęciach. "Nie jest ze mną dla sławy"

Po zmianie stanu cywilnego były gwiazdor TVP - i zarazem nowy gwiazdor Polsatu - powrócił do zawodowych obowiązków. Weselne klimaty szybko wróciły do niego jak bumerang.

Telewizyjne poprawiny z gwiazdami. Nie mogło zabraknąć Brzozowskiego

15 sierpnia odbyły się najgłośniejsze poprawiny w Polsce. Podczas 10. Festiwalu Weselnych Przebojów publiczność bawiła się do ponadczasowych hitów, nie tylko w rytmie disco polo. Wśród gwiazd koncertu znalazł się właśnie Rafał Brzozowski - uczestnik "Twoja twarz brzmi znajomo", który na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu dał przedsmak show, wcielając się w Zbigniewa Wodeckiego.

Piosenkarz, świeżo upieczony mąż, zaśpiewał u boku innych artystów - Sławomira i Kajry, a także w duecie z Nataszą Urbańską. Fotki z tej szampańskiej zabawy znajdziecie w naszej galerii poniżej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Rodowicz zrezygnowała ze współpracy ze Sławomirem. Gwiazdor zdradził kulisy

42

Festiwal Weselnych Przebojów odbył się po raz dziesiąty

Zabawa była na całego! Oprócz wyżej wspomnianych artystów, gośćmi poprawin na mrągowskim festiwalu byli Michał Milowicz, Classic, Halina Mlynkova, Andre & Chilli, Bayer Full czy niezastąpiona Shazza. Gospodarzami tego jubileuszowego wieczoru zostali Elżbieta Romanowska, Rafał Maserak i Andrzej Kozłowski.

Polecany artykuł: Magda Narożna w kilku kreacjach podbiła Festiwal Weselnych Przebojów

Sonda Lubisz chodzić na wesela? Tak! Uwielbiam wesela Lubię, ale tylko wtedy, gdy to bliska rodzina lub przyjaciele Zależy od nastroju – czasem tak, czasem nie Raczej nie, wolę spokojny wieczór niż huczne imprezy Nie znoszę wesel