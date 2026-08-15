Ona naprawdę wie, jak zrobić show! Magda Narożna zachwyciła stylizacjami

Festiwal Weselnych Przebojów od lat przyciąga fanów tanecznych hitów, kolorowych stylizacji i największych gwiazd muzyki disco polo. Jubileuszowa, 10. edycja wydarzenia była więc doskonałą okazją, by na scenie pojawili się artyści, których przeboje królują na parkietach podczas weselnych zabaw.

Wśród gwiazd wydarzenia znalazła się Magda Narożna. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi od lat przyciąga uwagę nie tylko charakterystycznym głosem i sceniczną energią, ale również efektownymi stylizacjami. Tym razem również nie zawiodła swoich fanów. Na scenie zaprezentowała się w kilku różnych kreacjach, pokazując, że potrafi odnaleźć się zarówno w bardziej eleganckim wydaniu, jak i w odważniejszych, scenicznych stylizacjach.

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Ale ona wygląda! Magda Narożna w kilku kreacjach podbiła Festiwal Weselnych Przebojów

Magda Narożna zdecydowanie postawiła na różnorodność. Podczas festiwalu kilkukrotnie zmieniała stroje, a każda kolejna stylizacja przyciągała spojrzenia. Wokalistka doskonale wie, że występ na tak dużej imprezie to nie tylko muzyka, ale również show, dlatego jej sceniczne kreacje były dopracowane w każdym szczególe.

Gwiazda chętnie eksponowała swoją sylwetkę, wybierając fasony podkreślające talię i nogi. Nie zabrakło również efektownych elementów, które dodawały całości scenicznego blasku. Magda Narożna wyglądała niezwykle kobieco, a jednocześnie zachowała charakterystyczny dla siebie, energetyczny styl.

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Wokalistka nie musiała długo czekać na reakcję publiczności. Każde jej pojawienie się na scenie wiązało się z dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego - artystka od lat przyzwyczaja swoich fanów do tego, że podczas koncertów daje z siebie wszystko.

Festiwal Weselnych Przebojów był dla niej kolejną okazją do zaprezentowania muzycznego repertuaru, ale również do pokazania modowego oblicza. Zmiana kreacji sprawiła, że jej występ był jeszcze bardziej widowiskowy. Magda Narożna doskonale wykorzystuje scenę. Mocny wokal, energia, taniec i efektowne stroje tworzą razem charakterystyczne show, dzięki któremu trudno przejść obok niej obojętnie. Czego chcieć więcej?

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