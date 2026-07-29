Córka Magdy Narożnej ma 16 lat i właśnie dostała prawo jazdy! Znana mama szaleje z dumy

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-29 17:35

Magda Narożna ma powody do świętowania. Nie dość, że jej 16-letnia córka zdała już egzamin na prawo jazdy, to jeszcze udało jej się zdobyć upragniony dokument za pierwszym podejściem. Gwiazda disco-polo nie kryje dumy! Pochwaliła się kadrami z ukochaną pociechą.

Córka Magdy Narożnej ma dopiero 16 lat, a już zdobyła prawo jazdy! Jak to możliwe? 

Magda Narożna nie kryła dumy, gdy jej 16-letnia córka Gabriela zdała egzamin na prawo jazdy za pierwszym podejściem. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi natychmiast pochwaliła się sukcesem nastolatki w mediach społecznościowych.

Moja kochana córeczka!!! Jestem taka dumna. Prawo jazdy zdane za pierwszym razem! Nie wiem, kto bardziej się stresował. Brawo córeczko! - napisała Narożna.

I dodała urocze tagi:

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Fani byli zachwyceni, ale wielu z nich zadawało sobie jedno pytanie: jak to możliwe, skoro w Polsce prawo jazdy można mieć dopiero od 18. roku życia?

18 lat? Niekoniecznie. Jest wyjątek!

Okazuje się, że przepisy przewidują wyjątek. Gabriela zdobyła uprawnienia kategorii B1, o które można ubiegać się już po ukończeniu 16 lat. To kategoria przeznaczona przede wszystkim do prowadzenia lekkich czterokołowców, czyli tzw. mikrosamochodów. Nie daje ona prawa do kierowania zwykłym samochodem osobowym w kategorii B, na którą nadal trzeba poczekać do ukończenia 18 lat.

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Dumna mama

Magda Narożna nie ukrywała wzruszenia po egzaminie córki. Na opublikowanych zdjęciach nastolatka z dumą prezentowała dokument potwierdzający pozytywny wynik, a szczęśliwa mama przyznała, że sama stresowała się niemal bardziej niż córka. Dodatkowej radości dodaje fakt, że Gabriela zdała egzamin już za pierwszym podejściem.

16-latka od dawna wzbudza zainteresowanie fanów gwiazdy disco polo. Widzowie mogli oglądać ją u boku mamy w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Wielu uważa, że nastolatka odziedziczyła po rodzicach talent sceniczny i niewykluczone, że w przyszłości pójdzie ich śladem. Magda Narożna wychowuje córkę razem z byłym mężem Dawidem Narożnym. Rozstali się w 2019 r. i już oboje zdążyli sobie ułożyć życie prywatne na nowo. Ona związała się z Krzysztofem Byniakiem, on z Joanną, która po ślubie przyjęła nazwisko Narożna.

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